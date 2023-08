Deutschlandticket für Schüler: Niag kämpft mit Chaos

Kreis Wesel. Fehlerhafte Adressen: Die Umstellung vom Schokoticket auf das Deutschlandticket Schule sorgt bei der Niag für sehr viele Anfragen – was nun gilt.

Das Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler hat wie berichtet an den meisten Schulen das Schoko-Ticket abgelöst. Doch die Umstellung führt kurz nach Schulstart offenbar zu Chaos: Nachdem das neue Ticket in den beiden vergangenen Wochen an die bisherigen Schokoticket-Abonnentinnen und -Abonnenten versandt wurde, erreichen die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (Niag) sehr viele Anfragen, in der Folge kommt es zu langen Wartezeiten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Hintergrund seien auch viele fehlerhafte Adressen von Abonnentinnen und Abonnenten, denen die neue Chipkarte deshalb nicht zugeschickt werden konnte.

Niag zeigt sich überrascht: Viele Adressänderungen wurden nicht mitgeteilt

„Die große Zahl fehlerhafter Adressen hat auch das Abo-Team bei der Niag überrascht“, so das Unternehmen. An die 1000 der rund 25.000 Abos seien betroffen. „Offenbar hatten viele Kundinnen und Kunden vergessen, Adressänderungen mitzuteilen. Hinzu kommen viele neue Anträge für das Deutschlandticket.“

Die Folge der vielen Anfragen sind nun lange Wartezeiten auf allen Kanälen. Ob per E-Mail, Anruf bei der Abo-Hotline oder Gespräch in den Kundencentern: „Sehr viele Kunden sprechen uns jetzt direkt an und wollen natürlich so schnell wie möglich das neue Deutschlandticket Schule für ihre Kinder umgeschrieben haben“, so Anja Dahmen, die bei der Niag verantwortlich für den Vertrieb der Tickets ist.

Niag: Offene Anträge sollen bis Ende August bearbeitet sein

Sie bedauert die Unannehmlichkeiten: „Dies und die nun erforderliche Recherche der korrekten Adressen führen aktuell leider zu teils deutlich längeren Wartezeiten bei der Hotline und im Kundencenter. Auch auf Mails kann unser Team leider nicht umgehend antworten. Wir bitten unsere Kunden hierfür um Verständnis.“ Wer derzeit kein gültiges Ticket habe, müsse bis zur Zustellung des Deutschlandtickets leider auf andere Ticketarten ausweichen.

Das Abo-Team will alle offenen Fälle jetzt schnellstmöglich abarbeiten. Ziel sei es, bis Ende August die offenen Abo-Anträge bearbeitet zu haben. Die Niag weist darauf hin, dass das Deutschlandticket Schule für Selbstzahler auch online beantragt werden kann: www.niag-online.de/abo/#patris/abo/privat/new-vertrag/view

Kreis Wesel: Deutschlandticket auch für Schüler von Berufskollegs und Förderschulen

Auch Schülerinnen und Schüler von Berufskollegs und Förderschulen im Kreis können das neue Deutschlandticket Schüler nutzen, wie der Kreis Wesel als Schulträger auf Nachfrage mitgeteilt hat. „Damit profitieren die freifahrtberechtigten Schülerinnen und Schüler von einem stark erweiterten Geltungsbereich ihres Tickets und die sogenannten Selbstzahler können das Ticket zum vergünstigten Preis von 29 Euroerwerben.“

