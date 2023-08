Deutlich mehr Arbeitslose im Kreis Wesel als vor einem Jahr

Kreis Wesel. Der Arbeitsmarkt im Kreis Wesel legte im vergangenen August wieder etwas zu. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Arbeitslosenzahl aber stark an.

Leicht rückläufig, aber dennoch deutlich höher als im vergangenen Jahr – so stellte sich die Arbeitslosenquote im vergangenen August im Kreis Wesel dar. 17.014 Personen waren demnach arbeitslos gemeldet. Das teilt jetzt die Arbeitsagentur mit. Das sind 99 Personen oder 0,6 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Im Vorjahresvergleich ist die Zahl der Arbeitslosen um 1472 oder 9,5 Prozent gestiegen.

Die Arbeitslosenquote veränderte sich seit dem Vormonat nicht und lag weiter bei 7,0 Prozent (Vorjahr 6,4). Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit, SGB III) nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 184 Personen oder 3,7 Prozent auf 4755 Personen ab. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind 338 Personen oder 7,7 Prozent mehr arbeitslos gemeldet.

Arbeitslose im Kreis Wesel: besser als vor einem Monat, aber schlechter als vor einem Jahr

Im Bereich der Grundsicherung (Jobcenter, SGB II) werden laut Arbeitsagentur aktuell 12.259 arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige betreut. Das sind 85 Personen oder 0,7 Prozent mehr als im Vormonat und 1134 Personen oder 10,2 Prozent mehr als im August 2022. Im Berichtsmonat waren im Kreis Wesel 946 Personen (Vormonat: 902) mit ukrainischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet). Aus einer Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt meldeten sich 931 Personen arbeitslos. Gleichzeitig meldeten sich 874 Personen aus der Arbeitslosigkeit ab, um eine Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt aufzunehmen. Im Berichtsmonat meldeten die Unternehmen im Kreis Wesel insgesamt 481 neue Stellen. Aktuell sind insgesamt 1812 Stellen zu besetzen.

Im gesamten Agenturbezirk, der die Kreise Wesel und Kleve umfasst, waren im vergangenen August 26.596 Personen arbeitslos gemeldet. Im Vorjahresvergleich stieg die Arbeitslosenzahl damit um rund elf Prozent an. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,4 Prozent und näherte sich dem Vorjahreswert (5,8) etwas an. Angesichts der derzeitigen konjunkturellen Lage wertet Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel, die als positiv. Hauptaufgabe bleibe es, arbeitsuchende Menschen für eine geeignete Weiterbildung zu motivieren, so Ossyra. „Gleichzeitig sprechen wir mit den Personalverantwortlichen, um ihnen die vielfältigen Möglichkeiten vorzustellen, ihre Beschäftigten für den Wandel am Arbeitsmarkt zu schulen.“

Noch zu unbekannt sei beispielsweise die Variante, dass man jemanden einstelle und vom ersten Tag an in eine geförderte Qualifizierung schicken könne.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel