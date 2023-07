Der Müll am Rhein soll erfasst werden – so kann man helfen

Kreis Wesel/Kreis Kleve. Die Rheinufer am Niederrhein sind immer wieder mit Müll übersät. Nun soll ein Forschungsprojekt die Situation erfassen – jeder kann mithelfen.

Was hat eigentlich die Loreley gemacht, als sie mit dem Kämmen fertig war? Vermutlich hatte sie so langsam den goldenen Kamm satt und warf ihn hinunter in die Flut. Was schadet bei so vielen Wracks schon ein kleines Stück Müll? Der Kamm schlug auf die Wellen auf, trieb hunderte Kilometer stromabwärts und wurde am Niederrhein angespült, wo sich in den nächsten Jahrhunderten zahllose andere abgestoßene Gegenstände zu ihm gesellten. Mit Humor formuliert die Biologische Station im Kreis Wesel eine Situation, die eigentlich gar nicht lustig ist: Wer mehr als flüchtig hinschaut, kann sich am Rheinufer vor Müll kaum retten.

Müll am Niederrhein soll genau erfasst werden

Doch wie viel Müll treibt eigentlich im Rhein, wie setzt er sich zusammen und wo genau kommt er her? Und wie lässt sich die elende Müllschwemme stoppen? Das möchten Expertinnen und Experten im Rahmen des deutsch-niederländischen Projektes „Der Rhein verbindet” herausfinden. Die Biologische Station und die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein bittet deshalb um Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern: Es sollen ausgewählte Stellen des Rheinufers abgegangen werden und dabei der angeschwemmte Müll nach einer vorgegebener Methode erfasst, in Kategorien eingeteilt und entsorgt werden.

Die Untersuchung sind zweimal im Jahr geplant und sollen Ende August, Anfang September beginnen. Die Einführungsveranstaltung für Interessierte ist am 12. August in Rees. Wer gerne in den Kreisen Kleve und Wesel am Rhein unterwegs ist, etwas Zeit mitbringt und einen Beitrag gegen die Müllflutleisten möchte, kann sich an folgende Ansprechpartner wenden: Thomas Traill von der Biostation (per Mail an traill@bskw.de oder telefonisch unter 0281/9625214), Lena Wiest von der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein in Kleve (per Mail an lena.wiest@nabu-naturschutzstation.de oder telefonischer unter 02821/71398823) oder Sebastian Wantia vom Naturschutzzentrum im Kreis Kleve in Rees (per Mail an wantia@nz-kleve.de oder telefonisch unter 02851/963334)

