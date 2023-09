Der Kreis Wesel bekommt 46 neue Polizistinnen und Polizisten

46 neue Beamtinnen und Beamten kamen jetzt zur Kreispolizei Wesel. Weil gleichzeitig Polizisten iin den Ruhestand gingen oder versetzt wurden, bleibt ein kleines Plus.

Kreis Wesel. Frische Gesichter für die Kreispolizei Wesel. Hier konnte der Landrat jetzt 46 junge Polizistinnen und Polizisten begrüßen – freundlicher Empfang.

Landrat Ingo Brohl hat jetzt 46 neue Polizeibeamtinnen und -beamte begrüßt: 31 von ihnen haben frisch ihr dreijähriges Studium abgeschlossen, 15 ließen sich zur Kreispolizeibehörde Wesel versetzen, teilte die Kreispolizei mit mit. Im Gegenzug haben zwölf Polizeibeamtinnen und -beamte die Behörde verlassen, weitere seien in den Ruhestand gegangen. Insgesamt verzeichne die Behörde damit ein leichtes personelles Plus.

„Ich freue mich, in so viele junge und motivierte Gesichter zu blicken“, begrüßte Landrat Brohl die neuen Mitarbeitenden. „Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in unserer Behörde. Mit Ihnen können wir die vielfältige und erfolgreiche Arbeit der mehr als 800 Mitarbeitenden der Kreispolizeibehörde fortsetzen.“

Anschließend nahm Landrat Brohl den frisch ernannten Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren den Diensteid ab. Auch der Abteilungsleiter Polizei, Ulrich Kühn, hieß die Neuen ebenfalls willkommen. „Sie werden feststellen, dass Ihnen die Polizei im Niederrhein-Kreis Wesel die ganze Bandbreite polizeilicher Arbeit und Herausforderungen bietet.“ Mit besten Wünschen entsandten Landrat Brohl und Ulrich Kühn die Kolleginnen und Kollegen in ihre neuen Dienststellen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel