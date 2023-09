Fridays for Future will wieder in Wesel demonstrieren.

Demonstration Demo in Wesel angekündigt „Fridays for Future“ ist wieder da

Wesel. Die Umweltschutzorganisation Fridays for Future hat eine Demonstration in Wesel angekündigt. Wann die Kundgebung geplant ist.

Die Organisation Fridays for Future ruft in Wesel am Freitag, 15. September, wieder zu einer Klimademo auf und beteiligt sich damit an einer globalen Aktion. Die Klimaschützer wollen sich stark machen für den Austritt aus fossilen Energieträgern. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr auf dem Großen Markt, von dort soll sich ein Zug der Demonstranten auf den Weg durch die Stadt machen.

Um die lokale Perspektive abzudecken, wurde die Initiative „Emmelsum Biotop Bleibt“ eingeladen, die sich gegen den Flächenverbrauch im Hafengebiet ausspricht, heißt es von den Organisatoren der Demonstration, der lokalen Fridays-for-Future-Gruppe. „Wir freuen uns auf eine bunte, laute und friedliche Demo!“, heißt es in der Ankündigung.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel