Dauerregen im Kreis Wesel: Landwirten droht Totalausfall

Kreis Wesel. Zu viel Regen am Stück: Landwirte im Kreis Wesel hoffen auf Sonne und Trockenheit. Der Weizen ist längst reif – es drohen Qualitätsverluste.

Der Natur ist unsere Nachtruhe herzlich egal, und sie schert sich auch nicht um die Erntezeiten der Landwirtschaftsbetriebe, wie die massiven Regengüsse der vergangenen Wochenzeigen. „Sobald es ein paar Tage trocken ist, wird keiner mehr zu halten sein“, verspricht der Kreisbauernschaftsvorsitzende Johannes Leuchtenberg. Und so kann es auch schon mal vorkommen, dass Bauern während der Schlafenszeit auf den Feldern arbeiten. Der Weseler Heinrich Heselmann (SPD), Landwirt und zweiter stellvertretender Landrat im Kreis, bittet auf Facebook bei Mitbürgerinnen und Mitbürgern daher um Verständnis für das Getreidedreschen in den Abend- und Nachtstunden, wenn Bauern die wetterbedingte Erntemöglichkeit nutzten. „Leider zeigt die Realität Anrufe bei der Kreispolizei, um die Ernte lahm zu legen!“, schreibt er.

Kreispolizeisprecher: „Jeder ist gut beraten, sie ihre Arbeit machen zu lassen“

Polizeisprecher Peter Reuters bestätigt, dass es immer mal wieder Anrufe wegen Erntetätigkeiten gibt. Die Geräusche, das Piepen der Traktoren in der Nacht, „manche wissen nicht, woher das kommt“. Die Polizei weise in solchen Fällen auf die besondere Situation der Landwirte hin, denn mit dem Passus des Erntenotstands sei es den Landwirten erlaubt, auch spät abends und nachts auf den Feldern zu arbeiten, ehe die Ernte kaputt gehe, erläutert Reuters. „Jeder ist gut beraten, sie ihre Arbeit machen zu lassen.“ Auch Leuchtenberg wirbt dafür, das zu erdulden, dafür habe man schließlich einen schönen Blick auf die Felder.

Kreisbauernschaft-Vorsitzender Johannes Leuchtenberg zeigt die bereits keimenden Körner an seinem Weizenfeld. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Gerade auf solche mit Weizen blicken die Landwirte in der Region aktuell allerdings mit Sorge– und hoffen auf bessere Wetterprognosen. Denn der Weizen werde jeden Tag dunkler und schwärzer, die Qualität leide, sagt Johannes Leuchtenberg. Auch er baut Weizen an. Es sei einfach zu viel Regen an einem Stück, fasst er das Dilemma zusammen. „Wie in Wacken, wir kommen auch nicht aufs Feld.“

Weizen legt sich wegen Regen flach auf den Boden – und ist schwieriger zu ernten

Dabei sei das Getreide an sich reif, wegen der Feuchtigkeit bildeten sich Pilze. Zudem seien die Böden nicht befahrbar. Für Kartoffeln und Rüben sei die Feuchtigkeit weniger ein Problem. Dem Mais tue der Regen zwar gut, „aber auch der braucht langsam die Sonne, um Kolben auszubilden und um Stärke einzulagern“, sagt der Neukirchen-Vluyner Landwirt. Kein Vergleich zum letzten Jahr: Da sei der Mais zu diesem Zeitpunkt schon im Silo gewesen. Den Bauern bleibe nichts anderes übrig, als abzuwarten. „Wir können schließlich keinen großen Regenschirm aufspannen.“

Immerhin: Andere Getreidearten hätten bisher befriedigendere Erträge, weiß Franz-Josef Stork, Geschäftsführer der Kreisstelle Wesel und Kleve der Landwirtschaftskammer. Auch Stork beobachtet, wie der Weizen in der Region sich wegen des vielen Regens flach auf den Boden lege, oder wie es in der Landwirtschaft heißt: „Der geht ins Lager“ – und sei dann entsprechend auch schwieriger zu ernten. Problematisch sei es, sobald wieder Keimlinge aus dem Boden kommen, dann drohe „nahezu ein Totalverlust“. Erst Hitzesommer, dann viel Regen: „Das ist Landwirtschaft pur“, sagt Stork. Am schönsten sei es, wenn die Pflanzen durch die Sonne getrocknet werden, „eine tolle Sache der Natur“.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel