Weihnachtsmarkt 2023 Xanten: Öffnungszeiten und Programm

Xanten. Der Weihnachtsmarkt in Xanten läuft in diesem Jahr vom 17. November bis 21. Dezember. Was Besucherinnen und Besucher in der Domstadt erwartet.

Bald ist es so weit: Dann startet in der Domstadt Xanten wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt. Laut Niederrhein Tourismus gilt er "als einer der schönsten am ganzen Niederrhein“. Los geht es in diesem Jahr am Freitag, 17. November: Insgesamt sind etwa 40 Hütten vertreten, verrät Nicola Lümmen vom Veranstalter der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX). Auf dem Kleinen Markt ist das Tipi-Dorf zu finden, auf dem Großen Markt entsteht das Hüttendorf. Der Eintritt ist kostenlos.

Was bieten die Verkaufsstände in Xanten?

Bis zum 21. Dezember können Besucherinnen und Besucher hier das kulinarische Angebot genießen sowie nach schönen Geschenken fürs Fest stöbern. Es soll schon passend zur Weihnachtszeit sein: „Bei uns gibt’s keine Pommes“, so Nicola Lümmen von der IGX – dafür aber Grünkohl, Niederrhein Döner oder Reibekuchen, außerdem Süßes wie Gebrannte Mandeln und Waffeln. Verkauft werde etwa weihnachtliche Deko, Schmuck, Mützen und Schals. Zudem gebe es drei Hütten mit wechselndem Angebot.

Wann hat der Weihnachtsmarkt in Xanten geöffnet?

Sonntags bis donnerstags öffnet der Weihnachtsmarkt in der Regel von 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags hat er eine Stunde länger, also bis 21 Uhr geöffnet. Ausnahmen bilden der Totensonntag, 26. November: An diesem Tag ist nur von 18 bis 20 geöffnet. Am Freitag, 1. Dezember, ist Late Night Shopping, dann kann der Weihnachtsmarkt bis 22 Uhr besucht werden. Neben diesem Late Night Shopping gibt es außerdem zwei verkaufsoffene Sonntage: am 19. November sowie am 10. Dezember.

Impression vom Weihnachtsmarkt in Xanten auf dem Marktplatz zwischen Dom und Rathaus. Foto: IGX Xanten

Was bietet das Bühnenprogramm beim Xantener Weihnachtsmarkt?

Ergänzt wird das Stöbern entlang der weihnachtlichen Stände jeweils an den Wochenenden, von Freitag bis Samstag, mit Musik auf der Bühne. Den ersten Programmpunkt am 17. November bildet der Solist Roel Thomas Blocks (18 Uhr), ehe der Markt offiziell eröffnet wird. An den weiteren Tagen sind zum Beispiel Singer Songwriter Phil Young (25. November, 18 Uhr), die Band The Coro (1. Dezember, 18 Uhr) oder die Coverband SEGGS (9. Dezember, 18 Uhr) zu hören. Schlusspunkt bidlet der Miskverein Vynen (17. Dezember, 15 Uhr). Am Nikolaustag heißt es „Süßer die Platten nie klingen: Kram deine guten Vinyl-Platten heraus“, die sollen dann zu hören sein, außerdem kommt der Nikolaus. Weitere Informationen sowie das gesamte Bühnenprogramm gibt es auf der Homepage der IG Xanten.

Was ist die Weihnachtsverlosung und wie kann ich mitmachen?

Auch die Weihnachtsverlosung ist laut Veranstalter fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Xanten. In Geschäften, die Mitglieder der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten sind, gibt es je 5 Euro Einkaufswert ein Los. Wer eine Teilnahmekarte mit zehn Losen füllt, kann damit an der Verlosung teilnehmen und hat die Chance, etwas zu gewinnen. (acf)

