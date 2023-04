Das Land fördert diese vier Kulturprojekte im Kreis Wesel

Kreis Wesel. Wie die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik mitteilt, erhalten vier Kulturprojekte im Kreis Wesel eine Förderung. Wie viel Geld sie erhalten.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert vier Kulturprojekte im Kreis Wesel mit mehr als 140.000 Euro, wie die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik mitteilt. „Kultur gehört dahin, wo die Menschen leben: in die Stadt und aufs Land. Ob Theater, Tanz, Musik oder Festivals, die Förderung durch das Land stellt sicher, dass die Menschen auch in ländlichen Regionen ein reiches, vielfältiges Kulturangebot nutzen können. So fließen Fördergelder unter anderem in unseren Heimatkreis Wesel“, wird sie zitiert.

So fließen den Angaben zufolge 24.500 Euro in das Projekt mit dem Titel „Brennstoff“ vom Freundeskreis Kunst- und Kulturort. Das Schlosstheater Moers erhält für das Projekt „#vergissmeinnicht“ 45.780 Euro. Gefördert wird ebenfalls in Moers das Projekt „Where the wild things are! Immoerse into the moers sound“ der Moers Kultur GmbH (18.500 Euro). Und der Verein Kulturprojekte Niederrhein erhält für „Landkultur meets Jazz“ mit Austragungsorten in mehreren Kommunen des Kreises links- und rechtsrheinisch 52.500 Euro.

Hintergrund ist das Regionale Kultur Programm NRW, mit dem rund 6,3 Millionen Euro in mehr als 160 regionale Kulturprojekte fließen, wie es in der Mitteilung heißt.

