Das bietet die Aktionswoche zur Ausbildung im Kreis Wesel

Kreis Wesel. Arbeitsagentur und Jobcenter im Kreis Wesel beraten vom 13. bis 19. März Eltern und Jugendliche zum Thema Ausbildung. Wo es welche Infos gibt.

Der Ausbildungsmarkt im Kreis Wesel hat viel zu bieten: viele Ausbildungsberufe in ganz unterschiedlichen Unternehmen, in nahezu jeder Branche. Dafür interessieren sich immer noch zahlreiche Jugendliche, aber es dürften gerne wieder mehr sein, betont Barbara Ossyra, Leiterin der Agentur für Arbeit Wesel. Daher informieren die Agentur sowie das Jobcenter im Kreis Wesel im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche vom 13. bis 19. März rund ums Thema, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

„Ausbildung ist Zukunft – das Motto der diesjährigen Aktionswoche trifft es auf den Punkt. Wer mit einer Ausbildung ins Berufsleben startet, dem stehen alle Möglichkeiten offen. Diese Perspektiven möchten wir sowohl Jugendlichen als auch ihren Müttern und Vätern als wichtigste Begleitung bei der Berufswahl vorstellen“, so Ossyra. „Wir möchten mit den Informationsveranstaltungen im Rahmen der Aktionswoche das Interesse wecken und dabei unterstützen, eine ausgebildete Fachkraft von morgen in unserer Region zu werden. Denn sie sind die Zukunft und auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt“, ergänzt Michael Müller, Geschäftsführer des Jobcenters.

Virtuelle Veranstaltungen für Eltern zum Thema Ausbildung

Los geht es am Montag, 13. März, mit einer „Info-Tour durch die Inseln der Möglichkeiten“. Dazu sind Eltern und Jugendliche von 17 bis 20 Uhr in die Agentur für Arbeit Wesel, Reeser Landstraße 61, (Raum 619) eingeladen. Interessierte können sich in lockerer Atmosphäre über diverse Themen rund um Ausbildung, Studium, Duales Studium, Berufsvorbereitung und vieles mehr informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es.

An den darauffolgenden Tagen gibt es zudem virtuelle Elternveranstaltungen, Dauer jeweils eine Stunde: 14. März, 17.30 Uhr: Ausbildung und Karriere – 10 Fragen/10 Antworten; 14. März, 14 Uhr: Inklusive Angebote der Berufsberatung; 15. März, 18 Uhr: Wege nach dem Abitur. Eine Anmeldung erfolgt unter https://eveeno.com/berufsberatung, danach wird der Einwahllink für die jeweilige Veranstaltung verschickt.

Tipps zur Bewerbung, Infos über Voraussetzungen und Betriebe

In der Jugendberufsagentur Kamp-Lintfort, Südstraße 8, können junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren am 13. März vorbeikommen, um sich über Ausbildungsvoraussetzungen und verschiedene Formen der Ausbildung sowie Betriebe zu informieren und Bewerbungsunterlagen zu erstellen. In der Jugendberufsagentur in Moers werden am 14. März Jugendliche eingeladen und mit Stellenangeboten sowie mit Tipps rund um die Bewerbung versorgt.

Die Jugendberufsagentur Wesel lädt ein zu Bewerbungsmappenchecks: am 15. März von 9 bis 15.30 Uhr und am 16. März von 9 bis 12 Uhr. Dieses Angebot gibt es auch in der Jugendberufsagentur Dinslaken, Bahnhofsplatz 6: am 13. und 15. März, jeweils von 11 bis 16 Uhr. Zudem sind hier einige Arbeitgeber aus den Bereichen Handwerk, Büro und Pflege vor Ort, die für dieses Jahr Azubis suchen.

