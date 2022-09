Corona-Impfungen im Kreis Wesel: Wo in Zukunft geimpft wird

Nur noch bis zum Jahresende wird in der Niederrheinhalle in Wesel geimpft.

Kreis Wesel. Der Omikron-Impfstoff ist bei Ärzten und Impfstellen des Kreises Wesel verfügbar. Wie es zudem mit den Corona-Impfungen im Kreis weitergeht.

Aktuell sind die neuen Omikron-Impfstoffe verfügbar, doch wie geht es mit den Impfungen gegen das Coronavirus im Kreis grundsätzlich weiter? Bis zum Ende dieses Jahres bleibe die Impfstelle in der Niederrheinhalle in Wesel bestehen, die im Moerser Gesundheitsamt auch dauerhaft darüber hinaus, so der zuständige Dezernent beim Kreis, Michael Maas im Ausschuss Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz.

Kreis Wesel: Impfungen gegen Corona auch bei den Ärzten und einigen Apotheken

Mobile Impfeinheiten sollen im kommenden Jahr vor allem den rechtsrheinischen Bereich versorgen, in Wesel, Dinslaken, Voerde und eventuell Hamminkeln aktiv sein. Linksrheinisch werde der Kreis auf Moers verweisen, eventuell noch ein Mobilteam in Sonsbeck einsetzen. Darüber hinaus impfen die Hausärzte und einige Apotheken.

Rückblick: Am 8. Februar 2021 wurde die Niederrheinhalle in Wesel für Corona-Impfungen geöffnet. Zwei Monate später konnten sich die Bürgerinnen und Bürger im Kreis auch in Moers am St. Josef-Krankenhaus impfen lassen. Dieser Standort wurde später geschlossen, ehe Ende 2021 die Impfstelle am Moerser Gesundheitsamt an der Mühlenstraße eröffnete. Die Impfstandorte in Kamp-Lintfort und Dinslaken wurden aufgrund der zurückgegangenen Nachfrage zum 1. April 2022 komplett aufgelöst. (sz)

Im Dezember 2021 hat die Impfstelle am Gesundheitsamt in Moers eröffnet. Hier soll auch weiter fest geimpft werden. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel