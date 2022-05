Corona im Kreis Wesel: So haben sich die Zahlen entwickelt

Kreis Wesel. Wo gab es die meisten Neuinfektionen? Wie viele Menschen sind gestorben? Der Wochenüberblick zu den Corona-Zahlen im Kreis Wesel.

Im Kreis Wesel sind in den vergangenen sieben Tage insgesamt fünf Menschen gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Es handelt sich hierbei um einen 94-jährigen Mann aus Hünxe, einen 73-jährigen Mann aus Moers, eine 78-jährige Frau aus Alpen, eine 82-jährige Frau aus Hamminkeln und einen 94-jährigen Mann aus Wesel. Damit steigt die Zahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen im Kreis auf 409.

Corona im Kreis Wesel: Wo gab es die meisten neuen Fälle?

Die Kreisverwaltung gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag mit 419,6 an. Demnach gab es innerhalb einer Woche im Kreisgebiet 2286 neue Corona-Fälle. Damit ist der Wert im Vergleich zum vergangenen Freitag deutlich gesunken, er lag vor Wochenfrist noch bei 610,0. Die Zahl der Gesamtinfektionen stieg auf 118.327 – davon gelten schätzungsweise 112.852 als wieder genesen.

So verteilten sich die neuen Fälle auf die Kommunen: Alpen: 81, Dinslaken: 305, Hamminkeln: 146, Hünxe: 98, Kamp-Lintfort: 154, Moers: 471, Neukirchen-Vluyn: 171, Rheinberg: 102, Schermbeck: 67, Sonsbeck: 51, Voerde: 152, Wesel: 368, Xanten: 120.

Gesunken ist den Angaben der Kreisverwaltung zu Folge auch die Belastung der Krankenhäuser im Kreis Wesel. So befanden sich Stand Donnerstag 90 Corona-Patienten in den Kliniken, in der Vorwoche waren es noch 105. Weiterhin befanden sich 13 Menschen auf der Intensivstation, fünf davon müssen künstlich beatmet werden – das war ein Patient mehr als am vergangenen Donnerstag.

Zum Hintergrund: Das Gesundheitsamt veröffentlicht mittlerweile nur noch einmal pro Woche eine Übersicht zur Corona-Lage im Kreis Wesel. Wer sich täglich über die Zahlen informieren möchte, ist auf die Datenauswertungen der Landeszentrale Gesundheit oder des Robert-Koch-Institutes angewiesen – es liegen dann allerdings nur Werte auf Kreisebene vor.

