Corona im Kreis Wesel: mäßiges Zeugnis für Verwaltungsspitze

Kreis Wesel. Die Fraktionen im Kreistag loben die Verwaltungsbeschäftigten, üben aber bis auf CDU und Grüne Kritik an Landrat Ingo Brohl. Der wehrt sich.

Große Einigkeit herrscht unter den Kreistagsfraktionen in der Frage, wie sich die Beschäftigten der Kreisverwaltung in den vergangenen zwei Jahren der Corona-Pandemie geschlagen haben. „Top“, „Wahnsinns-Job“, „aufopfernd“ oder „riesiger Dienst an der Gesellschaft“ sind die Schlagworte, mit denen alle Fraktionen die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter loben. . „Informationstechnisch ist man immer vor der Lage gewesen“, sagt etwa CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Berger auf Nachfrage.

Zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen die Fraktionen aber in der Beurteilung der Arbeit von Landrat Ingo Brohl. Während CDU und Grüne der Verwaltungsspitze einen „Super-Job“ (Berger) und eine gute Aufklärungsarbeit, vor allem hinsichtlich der Impfkampagne (Hubert Kück) bescheinigen, sind die anderen Fraktionen kritisch. Zwar sehen alle, dass die Kreisverwaltung vor allem von der Landes- und Bundesgesetzgebung abhängig war und ist und außerdem mit oftmals plötzlichen und widersprüchlichen Verordnungen umgehen musste. Besonders im Schulbereich habe es „zögerliche und widersprüchliche Erlasse“ gegeben, „die für erhebliche Irritationen und viel Ärger sorgten“, sagt SPD-Fraktionschef Gerd Drüten. „Hier musste vor Ort ausgebadet werden, was in Düsseldorf, aber auch in Berlin schieflief.“

Allerdings, so Drüten weiter, „hatten wir nicht den Eindruck, dass Landrat Ingo Brohl die Pandemiebekämpfung mit der notwendigen Durchsetzungskraft zur Chefsache im Kreis gemacht hat“. Hier habe sich die SPD-Fraktion „ein deutlich forderndes Auftreten von ihm gegenüber der CDU/FDP Landesregierung und die notwendigen klaren Worte erwartet“. Das sieht die Fraktion Die Linke genauso. Zum einen habe er seine selbst beworbenen guten Kontakte nach Düsseldorf nicht genutzt, zum anderen habe man den Eindruck gehabt, „den Landrat zum Jagen tragen zu müssen“, sagt Linken-Fraktionschef Sascha H. Wagner. Als Beispiele nennt er die Einrichtung des Impfzentrums auf der linken Rheinseite in Moers oder die Installation von Luftfiltern in den Förderschulen und Berufskollegs des Kreises.

Auch die FDP-Fraktion äußert sich kritisch: Bei der Impfkampagne sei man „überhaupt nicht in die Gänge gekommen“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Constantin Borges. Erst seit Kurzem seien zum Beispiel Boosterimpfungen ohne Termin im Kreis Wesel möglich, sagt Borges. Andere Städte und Kreise seien da bereits weiter.

Die Kritik kann der Landrat nicht ganz nachvollziehen: „Einige Landratskollegen fragen eher, wie ich es überhaupt geschafft habe, dass der Kreis Wesel eine zweite Impfstelle in Moers bekommen hat“, sagt Ingo Brohl zu seinem angeblich zu geringen Einsatz. Es sei ein „ein verdammt dickes Brett“ gewesen, das er mit dem Landrat des Märkischen Kreises gebohrt habe, denn es sei notwendig gewesen, das Land zu überzeugen, „eine bundesweite Verabredung, sagen wir mal, etwas weiter auszulegen.“

Wo notwendig, habe er sich voll eingesetzt, sagt Brohl. Die Entscheidung, in einem Altenheim sieben statt sechs Impfdosen aus einem Fläschchen zu verabreichen, habe er bis hinein ins Gesundheitsministerium argumentativ mitvertreten und damit eine bundesweite Diskussion in Ministerien und mit dem Hersteller ausgelöst. Am Ende habe bundesweit die Erlaubnis gestanden, mit entsprechender Kompetenz und gutem Spritzenmaterial eine Impfdosis mehr zu entnehmen und zu verimpfen. Diese Kompetenz habe man dann regelmäßig im Kreis Wesel und auch im Impfzentrum zur Anwendung gebracht, „so dass wir während der Zeit der Impfstoffknappheit mehr Impfstoff für unsere Bevölkerung zur Verfügung hatten“, sagt Brohl. „In der Zeit der Impfstoffknappheit war das durchaus wesentlich.“

