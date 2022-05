Corona im Kreis Wesel: Drei Todesfälle - Inzidenz bei 446,0

Kreis Wesel. Wie entwickelt sich die Corona-Lage im Kreis Wesel? Die Infos zu Sieben-Tage-Inzidenz, Neuinfektionen und Krankenhausbelastung im Überblick.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt am Donnerstag (Stand: 0 Uhr) laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 446,0 (Mittwoch: 339,0). Im Kreis Wesel wurden in den letzten 24 Stunden 962 neue Fälle gemeldet. Am Mittwoch hat der der Kreis Wesel dem RKI wegen technischer Probleme keine aktuellen Corona-Fälle gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie gab es insgesamt 118.541 bestätigte Corona-Fälle. Davon gelten schätzungsweise 113.300 Menschen als genesen. Das RKI meldet am Donnerstag drei weitere Todesfälle. Damit steigt die Zahl der Menschen, die im Kreis im Zusammenhang mit dem Coronvirus gestorben sind, auf 407.

Rückblick: Heute vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 650,3. Am vergangenen Donnerstag hat der Kreis Wesel dem RKI bis 0 Uhr 424 Neuinfektionen gemeldet. Am Donnerstagmorgen vor vier Wochen betrug die Inzidenz im Kreis Wesel dem RKI zufolge 890,4. Innerhalb der vergangenen 28 Tage wurden 14755 neue Fälle registriert.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Lage am 5. Mai (auf Grundlage des RKI)

7-Tage-Inzidenz: 446,0 (Mittwoch: 339,0)

446,0 (Mittwoch: 339,0) Neuinfektionen: 962

962 Infektionen insgesamt: 118.541

118.541 Todesfälle insgesamt: 407 (+3)

Intensivbettenbelegung im Kreis Wesel (Quelle: DIVI, Stand: 4. Mai)

Freie Intensivbetten: 15 von 119

15 von 119 Covid-Patienten auf den Intensivstationen: 10

(Hinweise zu den Daten: Die Daten zu den Infektionszahlen und der Sieben-Tage-Inzidenz sind im Dashboard des RKI abrufbar. Die Belegung der Krankenhausbetten ist im DIVI-Intensivregister zu finden.)

Die Veröffentlichung der Corona-Zahlen

Das Robert-Koch-Institut aktualisiert seine Übersicht zu den Corona-Zahlen jeden Tag um 0 Uhr. Die Kreisverwaltung hat lange die aktuellen Zahlen in einer täglich aktualisierten Übersicht veröffentlicht. Am 25. April hat sie diesen Service eingestellt. Die Verwaltung informiert die Öffentlichkeit jetzt freitags darüber, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Darin werden die Neuinfektionen, die Zahl der Genesenen und die Todesfälle auch weiterhin nach Kommunen aufgeschlüsselt. Außerdem gibt es Informtionen über die Entwicklungen in den Kliniken.

