Cell Broadcast im Kreis Wesel: Wo die neue Warnung auslöste

Kreis Wesel. Seit einem halben Jahr ist das Warnsystem Cell Broadcast nun im Einsatz. Im Kreis wurden bereits mehrere Warnungen auf Smartphones verschickt.

Mehr als 180 Menschen starben bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Manch einer von ihnen hätte sich vielleicht retten können, wäre er frühzeitig gewarnt worden. Auch aus diesem schrecklichen Hochwasserereignis heraus wurde vor sechs Monaten ein neues System aktiviert, das Warnungen direkt auf Smartphones ausspielt: Cell Broadcast. Im ersten halben Jahr wurden in NRW insgesamt 39 Hinweise verschickt, drei davon betrafen den Kreis Wesel.

Cell Broadcast löste bisher drei Mal im Kreis Wesel aus

Die erste Warnung, die bei den Menschen im Kreisgebiet auf dem Display aufploppte, wurde am landesweiten Warntag am 9. März verschickt. Bis zum ersten „richtigen“ Einsatz dauerte es dann bis zum späten Frühjahr: Am 16. Mai kam es in Sonsbeck zu einem großen Gebäudebrand, bei dem zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz waren. Hier verschickte die Kreisleitstelle eine entsprechende Warnung wegen der starken Geruchsbelästigung im Umfeld. Aus dem selben Grund wurde auch am 5. Juni über Cell Broadcast und andere Systeme gewarnt: An diesem Tag hatte es einen spektakulären Brand auf der A 57 bei Alpen gegeben, gerichtet war die Warnung an die Menschen in Rheinberg und Kamp-Lintfort.

Unterschiedliche Behörden lösen die Nachrichten aus, für alles, was im Kreisgebiet Wesel passiert, ist die Kreisleitstelle zuständig. Die drei Mobilfunk-Netzbetreiber Vodafone, Deutsche Telekom und O2 übermitteln sie an Besitzerinnen und Besitzer von Smartphone. Cell Broadcast ergänzt die bereits vorhandenen Warnkanäle, also Sirenen, Rundfunk, TV und Apps wie Nina oder Katwarn. Bei dem in Deutschland recht neuen System werden Nachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind – daher der Name Cell Broadcast. Es erscheint ein Text auf dem Handy-Display, der auf eine Gefahr hinweist.

Das System sei bis heute technisch reibungslos gelaufen, sagte Hendrik Roggendorf vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Die Netzwerkchefin von Vodafone Deutschland, Tanja Richter, sagte, dass alle empfangsbereiten Endgeräte bei jeder Warnung sicher erreicht worden seien. Für den 14. September ist wieder ein bundesweiter Warntag geplant – alle kompatiblen Geräte sollen um elf Uhr eine Nachricht bekommen, um die bundesweite Funktionsfähigkeit des Systems zu testen. Nach Schätzung von Vodafone werden mehr als 50 Millionen kompatible Handys schrillen, darunter auch die der Menschen im Kreis Wesel. (rku/dpa)

