Camping am Niederrhein ist beliebt – davon profitiert auch der Kerstgenshof in Sonsbeck bei Xanten.

Urlaub Camping am Niederrhein: Platz gehört zu den besten in Europa

Sonsbeck. Das Portal Camping.Info hat die besten Campingplätze in Europa ausgezeichnet. Ein Platz vom Niederrhein schneidet besonders gut ab.

Große Freude beim Kerstgenshof in Sonsbeck: Der Campingplatz ist erneut vom Onlineportal www.camping.info zu einem der 30 besten in Europa gewählt worden. In der Rangliste belegte der Platz in Labbeck den 29. Platz mit 4,7 von 5,0 Punkten – insbesondere in den Kategorien Sauberkeit, Infrastruktur und Freundlichkeit erzielt die Anlage nach Angaben des Portals Bestwerte. Seit einigen Jahren kann sich der Kerstgenshof regelmäßig weit vorne in dem Ranking platzieren.

„Für uns ist die Auszeichnung auch eine Motivation mindestens genauso, wenn nicht sogar noch etwas besser – weiterzumachen. Denn mittlerweile ist bei uns die dritte Generation voll in den Betrieb eingestiegen und das treibt Innovation, gemeinsame Ziele und neue Ideen noch mehr voran“, berichtet Campingplatz-Betreiber Leo Ingenlath. (Lesen Sie auch: Mit dem Wohnmobil am Niederrhein: Stellplätze im Kreis Wesel)

Der Award des Internetportals gilt als eine der begehrtesten Auszeichnungen der Campingbranche und wird in diesem Jahr bereits zum 12. Mal verliehen. Die Plattform ist mit 90 Millionen Seitenaufrufen im Jahr nach eigenen Angaben mit Abstand die meistbesuchte Camping-Website im deutschsprachigen Raum. Die Internetseite listet über 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern. Für den Preise bilden nicht nur die Durchschnittsbewertungen der Campinggäste die Grundlage, sondern es erfolgt eine Gewichtung nach der Aktualität der Bewertungen und nach deren Anzahl.

Kerstgenhof in Sonsbeck: An manchen Wochenenden schon ausgebucht

Auch ansonsten passiert derzeit viel beim Kerstgenshof. Die Reise und Camping-Messe in Essen Anfang März bestärkte das Team für die kommende Saison. „Wir haben viele Stammgäste wieder getroffen und konnten uns auch bei neuen Zielgruppen vorstellen. Viele haben in der Corona-Zeit Camping ausprobiert und suchen jetzt weitere Ziele für ihre Reisen“ berichtet Ingenlaths Tochter Ann-Christin Bußmann. Der Boom und die enorme Nachfrage waren nicht nur auf der Messe zu spüren. Mit rund 1000 fixen Reservierungen für das Jahr 2023 sei der Kerstgenshof zeitweise sehr gut belegt. „Die Feiertagswochenenden inklusive dem 1. Mai Wochenende sind schon länger ausgebucht“ berichtete Inhaberin Birgit Ingenlath. „Auch einzelne Wochenenden sind schon so stark belegt, dass wir Absagen für gewisse Kontingente erteilen mussten“.

Hinter den Kulissen passiert im Winter immer viel, doch auch sichtbar verändert sich gerade einiges auf dem Platz. Im November 2022 wurde das alte Sanitärgebäude abgerissen und ein komplett neues Haus errichtet. Die Fertigstellung ist zu den Feiertagswochenenden Ende Mai geplant. Familie Ingenlath legt besonders großen Wert auf den Eindruck der gesamten Anlage.

