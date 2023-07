Busfahrer und Lokführer bei der Niag: Das muss man können

Kreis Wesel/Kreis Kleve. Bei der Niag gibt es regelmäßig Weiterbildungen zum Busfahrer oder zum Lokführer. Die Infos zu Verdienst, Bewerbung und Voraussetzungen.

Der Fachkräftemangel ist auch bei Bus und Bahn zu spüren: Viele Unternehmen im Öffentlichen Personennahverkehr suchen deshalb Fahrpersonal – auch die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (Niag), die für den ÖPNV im Kreis Wesel und im Kreis Kleve zuständig sind. Für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber bietet der Mangel an Arbeitskräften gute Chancen: Entsprechend schnell verläuft der Übergang von der Weiterbildung in den Arbeitsalltag. Ob Busfahrer oder Lokführer – wir beantworten in diesem Artikel die wichtigsten Fragen zur Aus- und Weiterbildung bei der Niag.

Welche Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung gibt es bei der Niag?

Grundsätzlich wird bei den Verkehrsbetrieben zwischen einer regulären Berufsausbildung und den Weiterbildungen zum Berufskraftfahrer oder zum Triebwagenführer unterschieden, die eine Chance zum Quer-, Seiten- oder Wiedereinstieg bieten und von der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter gefördert werden. Aus- und Weiterbildung sind im Niag-Bildungszentrum an de Rheinberger Straße 95 a in Moers angesiedelt. Rund zehn Auszubildende starten in der Niag-Unternehmensgruppe jedes Jahr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weiterbildungen stehen bei erfolgreichem Abschluss praktisch für alle Anschlussbeschäftigungen offen, heißt es vom Unternehmen.

Was sind die Voraussetzungen, um sich bei der Niag bewerben zu können?

Wer die Weiterbildung zum Berufskraftfahrer im Personenverkehr machen möchte, sollte mindestens 24 Jahre alt sein, einen EU-Führerschein besitzen, darf maximal zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei vorweisen, muss seinen Wohnsitz seit mindestens einem halben Jahr in Deutschland und hier auch den Aufenthaltsstatus haben. Außerdem ist ein Führungszeugnis erforderlich. Wesentlich ist dazu ausreichende Sprachkompetenz – schon, um die Prüfungen zu meistern. Bei künftigen Busfahrerinnen und Busfahrern ist mindestens das Niveau B 1 gefordert, bei künftigen Triebfahrzeugführerinnen- und führern B 2. Letztere brauchen für den Job auch technisches Verständnis. Dazu kommt, dass die Weiterbildung förderfähig durch das Jobcenter oder die Arbeitsagentur sein muss.

Fordert die Niag einen Schulabschluss?

Für die Ausbildung ist ein Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gefordert. Und, ganz wichtig, in beiden Berufsbildern werden das Mindestalter von 18 Jahren und ein Führerschein der Klasse B vorausgesetzt. Für die geförderte Weiterbildung benötigen die künftigen Busfahrer keinen Schulabschluss. Wer Triebfahrzeugführer werden will, sollte einen Schulabschluss vorweisen können.

Wie läuft der Bewerbungsprozess bis zur möglichen Einstellung bei der Niag?

Für einen Ausbildungsplatz bewerben sich Interessentinnen und Interessenten in der Regel bis zum Oktober, die Niag ist hier aber flexibel. Für die Weiterbildungen, die sich zum Beispiel an Wieder- und Quereinsteiger mit Erfahrung in anderen Berufen und Tätigkeiten richten, werden mehrere Kurse im Jahr angeboten. Informationen hierzu gibt es im Niag-Bildungszentrum und auf www.niag-bildung.de. Auf der Internetseite finden sich auch die Kontaktdaten für eine Bewerbung.

Wie viele Menschen machen derzeit eine Ausbildung zum Triebwagenführer und Busfahrer bei der Niag?

Ein künftiger Berufskraftfahrer im Personenverkehr und zwei zukünftige Eisenbahner im Betriebsdienst haben im letzten August ihre Ausbildungen in der Niag-Unternehmensgruppe begonnen. Drei Berufskraftfahrer und zwei Eisenbahner kommen in wenigen Wochen als Auszubildende dazu. Im Niag-Bildungszentrum wurden allein in diesem Jahr schon zwölf Personen aller Altersstufen zu Berufskraftfahrerinnen und -fahrern weitergebildet, zehn befinden sich aktuell in den laufenden Kursen.

Wie lange dauert eine Ausbildung und was sind die Inhalte?

In der Regel dauert die Ausbildung für Berufskraftfahrer im Personenverkehr und Eisenbahner im Betriebsdienst drei Jahre. Die Weiterbildung im Bildungszentrum ist für angehende Berufskraftfahrerinnen und -fahrer auf etwa sechs Monate, für die Triebfahrzeugführer der Klasse B auf rund zwölf Monate angelegt. Nach 90 Unterrichtstagen und 30 Tagen Praktikum in der Niag-Unternehmensgruppe starten die Absolventinnen und Absolventen mit dem Führerschein der Klasse D in den Linienverkehr. Nach zwei Jahren Berufspraxis können die Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer zur Prüfung als IHK-geprüfter Berufskraftfahrer zugelassen werden. Dies entspricht einem Gesellenbrief in anderen Berufen.

Was verdient man als Triebwagenführer oder Busfahrer?

Die Vergütung richtet sich nach dem jeweiligen Tarifvertrag. So liegt das Einstiegsgehalt beispielsweise für Busfahrerinnen und Busfahrer in NRW für Beschäftigte von Nahverkehrsbetrieben bei 2646 Euro brutto im Monat, je nach Berufserfahrung steigt der Verdienst.

Wie stehen die Chancen auf eine Festanstellung?

Fachkräfte werden überall im ÖPNV und Güterverkehr gesucht. Das Niag-Bildungszentrum kann eine Bestehens- und Vermittlungsquote von über 90 Prozent vorweisen. „Damit stehen die Chancen sehr, sehr gut für einen Start in den für die Verkehrswende so wichtigen Berufen“, so die Verkehrsbetriebe.

