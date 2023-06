Brand auf A 57: Spektakuläre Fotos vom Feuerwehreinsatz

Alpen. Ein brennender Lastwagen auf der A 57 zwischen Alpen und Rheinberg hat einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Das sind die Fotos vom Brandort.

Auf der A 57 bei Alpen und Rheinberg ist am Montagnachmittag ein Lastwagen in Brand geraten, der mehrere Tonnen Lithium-Ionen-Akkus transportierte. Die Feuerwehr Alpen wurde von Einsatzkräften aus dem gesamten Kreisgebiet sowie aus Krefeld unterstützt. Insgesamt waren circa 130 Einsatzkräfte rund sechs Stunden im Einsatz, hieß es von der Feuerwehr. Auch rund 1000 Quadratmeter Grünfläche fingen Feuer. Der Fahre des Lastwagens konnte sich den Angaben zufolge rechtzeitig in Sicherheit bringen. Unser Fotograf Arnulf Stoffel hat spektakuläre Aufnahmen von dem Brand gemacht:

A57- Lkw mit Lithium-Ionen-Akkus brennt A57- Lkw mit Lithium-Ionen-Akkus brennt Am Montagmittag hat auf der Autobahn 57 ein Lkw gebrannt, der Lithium-Ionen-Akkus geladen hatte. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

