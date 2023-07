Boom: So viele Wohnmobile kommen auf die Kreis Weseler

Kreis Wesel. Im Vergleich zum Ruhrgebiet kommt der Kreis Wesel auf eine besonders hohe Wohnmobildichte. Doch wie ist das im Vergleich zu umliegenden Kreisen?

Im Kreis Wesel waren zum 1. Januar dieses Jahres 5405 Wohnmobile zugelassen. Das sind noch mal 427 mehr als im vergangenen Jahr. Rein rechnerisch kommen also 116 Wohnmobile auf 10.000 Menschen im Kreis Wesel. Im Gebiet des Regionalverbands Ruhr (RVR) ein Spitzenwert: Der Kreis Wesel hat die höchste Wohnmobildichte im Ruhrgebiet, teilt der RVR mit und bezieht sich dabei auf die Zahlen des Statistischen Landesamts IT NRW. Allerdings weisen die benachbarten Kreise Borken (122), Viersen (133) und Kleve (139) eine noch höhere Wohnmobildichte auf.

Der Campingurlaub liegt weiter im Trend: Die Zahl der zugelassenen Wohnmobile ist in NRW seit Anfang 2020 um 40,7 Prozent gestiegen, insgesamt waren zum 1. Januar 169.600 Wohnmobile zugelassen. Die meisten Wohnmobile kommen auf die Menschen im Kreis Coesfeld mit einer Wohnmobildichte von 156, am niedrigsten ist der Wert in Gelsenkirchen mit 43. Generell zeigte sich laut Statistischem Landesamt, dass die Wohnmobildichte in den Kreisen höher ausfiel als in den kreisfreien Städten.

Wohnmobile und Camping im Kreis Wesel – weitere Infos zum Thema:

