Blitzermarathon 2023: Wo im Kreis Wesel geblitzt wird

Polizei im Kreis Wesel beteiligt sich am bundesweiten Blitzermarathon.

Kreis Wesel. Bis Freitag, 21. April, wird im Kreis Wesel verstärkt das Tempolimit kontrolliert. Wo in den kommenden Tagen geblitzt werden soll.

Fuß vom Gas! Autofahrerinnen und Autofahrer im Kreis Wesel müssen bis zum 21. April mit mehr Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Nach eigenen Angaben beteiligt sich die Kreispolizeibehörde Wesel am bundesweiten Blitzermarathon. Mit mobilen und stationären Kontrollen nimmt die Polizei in dieser Woche dann wieder verstärkt Raserinnen und Raser ins Visier.

Die Messstellen werde die Polizei täglich über ihre Sozialen Medien bekanntgeben, sagt die Polizei auf Anfrage. „Allerdings schließen die bekanntgegebenen Kontrollpunkte nicht aus, dass die Polizei währenddessen die Geschwindigkeit auch an anderen Stellen kontrolliert“, sagt Pressesprecherin Andrea Margraf.

Polizei: Geschwindigkeitskontrolle über den ganzen Tag

Die Zahl der Unfälle im Kreis Wesel ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Dass zu schnell gefahren wird, ist eine der Hauptursachen dafür, nicht nur am Niederrhein. Die Polizei möchte die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer deshalb erneut für das Thema sensibilisieren. Man erwarte von den Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Wesel, sich an die geltenden Tempolimits zu halten, teilt die mit.

Bis Freitag, 21. April, soll die Geschwindigkeit verstärkt nicht nur im Kreis Wesel, sondern in ganz NRW kontrolliert werden. Der letzte Tag wird auch der Höhepunkt der Aktion sein- dann findet der europaweite Blitzermarathon statt. Polizistinnen und Polizisten sollen den Straßenverkehr an diesem Tag 24 Stunden lang kontrollieren. Auch die Polizei im Kreis Wesel wird sich laut eigener Aussage daran beteiligen.

Blitzermarathon im Kreis Wesel: Hier wird geblitzt

Geblitzt wird vor allem vor Kitas, Schulen und Altenheimen sowie an Unfallschwerpunkten. Unter anderem wird nach Angaben der Polizei im Laufe der Aktionswoche im Kreis Wesel hier geblitzt:

Dienstag, 18. April, in Alpen Mitte, Moers-Meerfeld und Xanten-Mitte.

Mittwoch, 19. April in Schermbeck, Hünxe, Rheinberg.

Donnerstag, 20. April, Sonsbeck, Wesel-Ginderich, und Moers-Meerbeck.

Freitag, 21, April, in Xanten, Dinslaken-Eppinghoven und in Moers-Schwafheim

Wer sich während dieser Aktion nicht an die Temporegeln hält und erwischt wird, für den fallen die üblichen Sanktionen (Bußgelder, Punkte in Flensburg, Fahrverbot) für Geschwindigkeitsverstöße an. (ash)

