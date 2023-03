Bislicher Insel: Ausstellung mit spannenden Vogel-Fotos

Kreis Wesel. Der Fotograf Hans Glader ist bekannt für seine spektakulären Naturfotos. Nun startet eine neue Ausstellung über die heimische Vogelwelt.

Der bekannte Naturfotograf Hans Glader, der viele Jahre in der Biologischen Station Wesel gearbeitet hat, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der heimischen Vogelwelt. Immer wieder aufs Neue gelingt es ihm, die Tiere in beeindruckenden Fotografien abzulichten.

Dabei scheut er keine Mühe, steigt zur Not auch ins kalte Wasser, um mit seinem schwimmenden Tarnzelt ganz nahe an Wasservögel heranzukommen. So entstehen intime Bilder, die die Vögel auf Augenhöhe in ihrem natürlichen Verhalten zeigen. Am Sonntag, 2. April, startet im Naturforum Bislicher Insel die Ausstellung „Vögel“ mit ausgewählten Fotografien von Glader. Sie ist bis zum 2. Juli täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel