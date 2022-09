Biotopwälder, Vögel im Wald: Veranstaltungen im Kreis Wesel

Kreis Wesel. Unter dem Motto „Biologische Vielfalt erleben“ werden die Deutschen Waldtage veranstaltet. Hier gibt es die Infos zu Aktionen im Kreis Wesel.

Biologische Vielfalt erleben – unter diesem Motto stehen die diesjährigen Deutschen Waldtage vom 16. bis zum 18. September. Drei Angebote gibt es dazu im Kreis Wesel. Das Regionalforstamt Niederrhein bietet allen Interessierten am Freitag, 16. September, 13 bis 15 Uhr eine Wanderung mit Förster Christoph Erkens im Waldgebiet Niederkamp bei Kamp-Lintfort an. Mitmachen ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Allerdings sollten die Teilnehmer auf festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung achten. Treffpunkt ist der Waldeingang Niederkamp (Niederstraße, 47475 Kamp-Lintfort).

„Mit Greifvogel und Eule durch den Wald“ in Schermbeck

Im Rahmen des „Xylobiusprojektes“ von Wald und Holz NRW wurden mehr als 30.000 Biotopbäume in NRW erfasst und geschützt, an denen speziell an verrottendes Holz angepasste Tiere, Pilze und Pflanzen leben. Mit diesem Projekt schafft Wald und Holz NRW wertvolle Totholzstrukturen im bewirtschafteten Staatswald. Der Name stammt von Xylobionten, also totholzbewohnenden Tieren, Pilzen und Pflanzen. Unter dem Motto „Biologische Vielfalt erleben“ möchten die Deutschen Waldtage die biologische Vielfalt im Wald und deren Bedeutung für Natur und Gesellschaft sowie den Beitrag der Waldökosysteme in der Klimakrise thematisieren.

Am Sonntag, 18. September, geht es von 11 bis 13 Uhr in Schermbeck „mit Greifvogel und Eule durch den Wald“, dazu lädt RVR Ruhr Grün ein. Der Wald ist ein komplexes Ökosystem und er hat viel zu bieten. So jagt der Mäusebussard auf Feldern, Weiden und Wiesen nach seiner Lieblingsspeise, der Horst liegt aber im Wald oder in kleinen Gehölzgruppen. Auch der Waldkauz bevorzugt als Lebensraum reich strukturierte Landschaften mit freien Flächen und dichterem Baumbestand. Als Nistplatz werden gerne Baumhöhlen genutzt, aber auch alte Krähennester. Während des Spaziergangs „schauen wir dem Vogel tief in die Augen und erfahren viel Interessantes über die in Deutschland vorkommenden Greifvögel und Eulen“, verspricht der Veranstalter. Hier ist trotz Anmeldeschluss noch eine Teilnahme möglich: Carla Paul, 0151-12 00 97 95, E-Mail: paul@rvr.ruhr. Treffpunkt: Parkplatz vor Nottenkamp 5, mitmachen ist kostenlos. Der Weg ist gut vier Kilometer lang und nicht barrierefrei. Wegen der Vögel dürfen Hunde nicht dabei sein, Kinder können ab zwölf Jahren teilnehmen.

„WunderWeltWald“: Veranstaltung im Oktober für Kinder in Sonsbeck

Erst im Oktober schließt sich die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald an: Am 4. Oktober, 9 bis 12 Uhr, gibt es eine Führung für Kinder in Sonsbeck. Die Sechs- bis Zehnjährigen erkunden die „WunderWeltWald“ und besuchen die Zwerge und Riesen des Waldes. Sie lernen, warum wir mit Bäumen sehr viel gemeinsam haben. Sie finden heraus, wie Bäume miteinander sprechen und erforschen, warum in einem toten Baum noch ganz viel Leben steckt.

Eine Anmeldung ist notwendig unter www.sdw.de/75waldfuehrungen, Anmeldeschluss ist der 25. September. Treffpunkt: Xantener Straße: Bushaltestelle Bergrücken/ Wanderparkplatz, die Teilnahme ist kostenlos.

