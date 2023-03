Besonderer Infotermin im Kreis Wesel: So wird man Fluglotse

Kreis Wesel. Der Beruf des Fluglotsen oder der Fluglotsin ist besonders verantwortungsvoll. Die Arbeitsagentur im Kreis Wesel informiert nun darüber.

Fluglotsen und Fluglotsinnen übernehmen wichtige und verantwortungsvolle Aufgaben im nationalen und internationalen Flugverkehr. Sie regeln den Verkehr in der Luft, beobachten den Flugverkehr auf dem Radar, kommunizieren mit den Pilotinnen und Piloten, kontrollieren die Flüge und achten auf die Einhaltung von Luftraumgrenzen. Entsprechend anspruchsvoll ist die Ausbildung, die zu diesem Beruf führt. Unter anderem setzt sie das Abitur voraus.

Wer sich über weitere Voraussetzungen, Inhalte und anschließende Perspektiven informieren möchte, sollte am Dienstag, 21. März, um 10 Uhr ins Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Wesel, Reeser Landstraße 61 in Wesel, kommen. Dort informiert Michael Fuhrmann von der Deutschen Flugsicherung über die Ausbildung zum Fluglotsen/zur Fluglotsin. Die Veranstaltung findet im Raum 43 statt und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter 0281/9620455 oder per E-Mail an wesel.biz@arbeitsagentur.de.

