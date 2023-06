Beratungsstellen im Kreis Wesel haben viel zu tun

Kreis Wesel. Die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EFL) des Bistums Münster im Kreis Wesel helfen bei Krisen. Wie viele Menschen sie so erreichen.

Die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EFL) des Bistums Münster im Kreis Wesel haben im vergangenen Jahr 949 Menschen beraten. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht 2022 des Bistums hervor. Demnach haben die EFL-Standorte in Wesel, , Moers, Xanten und Duisburg-Rheinhausen insgesamt 2834 Beratungsgespräche geführt.

Den größten Anteil, 49 Prozent aller Fälle, nahmen die Elternberatungen nach Paragraf 17 Sozialgesetzbuch VIII ein. Davon, so das Bistum, hätten 519 minderjährige Kinder im vergangenen Jahr profitiert. Den zweiten Platz belegte mit 31 Prozent die Lebensberatung.

Die meisten Ratsuchenden, insgesamt 56 Prozent, kamen aus der Altersklasse der 30- bis 50-Jährigen. Auf partnerschaftlicher Beratungsebene standen vor allem die Themen Kommunikation und beziehungsrelevante Aspekte aus der Paargeschichte im Fokus, „personenbezogen wurden besonders häufig Themen in Bezug auf die erlebte Stimmung, den erlebten Selbstwert, im Kontext von kritischen Lebensereignissen oder im Zusammenhang mit psychosomatischen Herausforderungen benannt“, schreibt die EFL Kreis Wesel in ihrem Bericht weiter, die 2022 außerdem 255 Beratungsgespräche am Telefon geführt haben.

Das Angebot der EFL-Beratungsstellen erstreckt sich von der Einzelberatung in Lebenskrisen und Problemsituationen über die Paarberatung bei Schwierigkeiten, Krisen und Trennung, die Familienberatung, bis hin zur Kinderwunschberatung und präventiven Angeboten.

Ein weiteres Standbein ist ein regelmäßiges Gruppenangebot der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Kreis Wesel: „Mit der Trennung leben lernen.“

Mit diesem Angebot bestehe die Möglichkeit, Herausforderungen und Themen, die im Zusammenhang mit der Trennung erlebt werden, in der Gruppe zu bearbeiten, so die EFL. Insgesamt umfasst das Gruppenangebot in der Regel acht Termine. Die EFL-Beraterinnen und -Berater begleiten die jeweils zweistündigen Gruppeneinheiten mit fachlichen Impulsen. Eingeladen zu dem Gruppenangebot sind Personen jeden Alters in einer Trennungssituation, unabhängig davon, wie lange die Trennung zurück liegt. Es kommen laut ELF sowohl Menschen, die sich getrennt haben, als auch Menschen, die verlassen worden sind, zusammen. In der Regel nehmen acht bis zwölf Personen an der Gruppe teil.

Weitere Informationen zu allen EFL-Angeboten gibt es im Internet unter www.ehefamilieleben.de.

