Bauarbeiter im Kreis Wesel bekommen Kilometer jetzt bezahlt

Wesel. Bauarbeiter aus dem Kreis Wesel fahren statistisch mehr als 2000 Mal im Jahr um die Erde – dafür kommen sie jetzt Extra-Geld.

Der Lohnzettel für Bauarbeiter im Kreis Wesel sieht diesmal in einem entscheidenden Punkt anders aus: Zum ersten Mal bekommen sie im Februar eine Lohnabrechnung, auf der die Kilometer eine Rolle spielen, die sie im Januar auf ihrem Weg zu den Baustellen zurückgelegt haben. „Endlich gibt es eine Entschädigung für die Fahrstrecken. Denn bislang hat ein Großteil der auf dem Bau beschäftigten Männer und Frauen Zeit und Nerven investiert, um zu den Baustellen zu kommen. Die meisten Bauarbeiter haben ihre Zeit für die Fahrten zur Baustelle dem Chef einfach geschenkt“, sagt Karina Pfau, die Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft IG BAU.

Gewerkschaft hat lange für Bezahlung der Fahrtstrecke gekämpft

Immerhin seien die Strecken, die Bauarbeiter auf ihrem Weg zu den Baustellen zurücklegen, enorm, so die die Bau-Gewerkschaft. Laut einer Analyse sind die rund 4370 Bauarbeiter – und damit neun von zehn Beschäftigten der Baubranche – im Kreis Wesel an 200 Arbeitstagen unterwegs, um zu den Gebäuden, Straßen und Brücken zu kommen, die sie bauen und sanieren sollen. Für die einfache Fahrt legen sie dabei im Schnitt 47 Kilometer zurück. Insgesamt seien das rund 81,5 Millionen Kilometer im Jahr.

„Rein rechnerisch fahren die Bauarbeiter aus dem Kreis Wesel damit rund 2034 Mal um die Erde“, so Pfau weiter. Die Fahrten zu den Baustellen seien „echte Zeitfresser“. Trotzdem sei es ein „hartes Stück Arbeit“ gewesen, die Entschädigung der Wegezeit am Tariftisch durchzusetzen. „Die Arbeitgeber haben sich jahrelang dagegen gesträubt“, so die Gewerkschaft.

Für die Strecken zwischen dem Betrieb und der Baustelle bekommen Baubeschäftigter, die Tag für Tag von zu Hause aus anfahren, jetzt – je nach Kilometern – zwischen sechs und acht Euro pro Tag. Wer nicht mit dem Baubulli fährt, sondern das eigene Auto nimmt, bekommt zusätzlich Kilometergeld. Auch für Fahrten mit Bussen und Bahnen gibt es eine Erstattung – ebenso für Montagetätigkeiten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel