Awo verkauft ein Drittel ihrer Mietwohnungen im Kreis Wesel

Kreis Wesel. Hohe Kosten und Kürzungen im Sozialhaushalt: Der Awo-Kreisverband Wesel benötigt Geld. Eine Lösung soll es sein, sich von Immobilien zu trennen.

Der Awo-Kreisverband Wesel ringt um den Erhalt seiner rund 100 sozialen Einrichtungen mit rund 1300 Beschäftigten. Es gehe darum, die Verbandsfinanzen zu stabilisieren und finanzielle Potenziale zu ermitteln, teilt Kreis-Awo-Präsident Ibrahim Yetim mit.

Die Awo nennt hohe Energiepreise, die Tarifabschlüsse, steigende Preise bei Lebensmitteln, Hygiene und Reinigung bei gleichbleibenden öffentlichen Leistungsentgelten und sinkender Förderung durch die Bundes- und Landesebene als Ursachen der aktuellen Probleme. Das mache auch vor einem großen Wohlfahrtsverband wie der Awo im Kreis Wesel nicht halt.

Standorte zusammenlegen, Immobilien verkaufen

Jochen Gottke, Vorstandsvorsitzender des Awo-Kreisverbands, teilt mit, dass der Verband seine Immobilien überprüft habe, die nach den Personalausgaben der größte Ausgabenposten sind. Standort-Zusammenführungen im Geschäftsstellen- und Beratungsvergleich sollen demnach bereits im kommenden Jahr deutliche Kostenvorteile bringen. Auch ein Verkauf von Mietwohnungsimmobilien solle helfen.

„Wir trennen uns von etwa einem Drittel unseres überwiegend älteren Wohnungsbestandes“, wird Gottke in einer Mitteilung zitiert. Für die Mietwohnungen wären künftig zum Teil bisher nicht geplante Instandhaltungsaufwände erforderlich geworden. Für die Bewohner habe das keine Auswirkungen, „die aktuellen Mietverträge behalten auch bei einem neuen Eigentümer ihre Gültigkeit.“ Auf Anfrage erläutert Gottke, dass der Kreisverband rund 300 Mietwohnungen besitze, in Wesel, Dinslaken, Voerde, Moers, Kamp-Lintfort, Rheinberg und Neukirchen-Vluyn. Zum Verkauf stehen zwei Häuser in Moers, eines in Kamp-Lintfort, eines in Voerde und eines in Dinslaken.

Die Verkaufserlöse wolle die Awo in Instandhaltungen und Sanierungen ihrer sozialen Einrichtungen investieren. Als Beispiel ist die Sanierung der 30 Jahre alten stationären Pflegeeinrichtung Willy-Brandt-Haus in Moers, angeführt, die mehr als vier Millionen Euro verschlinge. Das Geld hätte man sonst teuer finanzieren müssen.

Teilnahme an der großen Demonstration in Düsseldorf

Um auf die finanzielle Situation aufmerksam zu machen, hatte der Awo-Kreisverband Wesel am 19. Oktober einen Großteil seiner Beratungs- und Geschäftsstellen geschlossen und war mit fünf Bussen und 200 Teilnehmern in Düsseldorf: „NRW bleibt sozial!“, unter dem Motto haben dort mehr als 20.000 Menschen vor dem Landtag gegen die Kürzungen im Sozialhaushalt demonstriert. Bei der Awo im Kreis Wesel ergänzten dezentrale Aktionen in den nicht geschlossenen 24 Kitas und fünf stationären Pflegeeinrichtungen den Protest.

