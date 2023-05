Aus Wesel, Dinslaken, Moers: Tipps für einen Campingausflug

Kreis Wesel. Für einen Camping-Trip raus aus dem Kreis Wesel? Wir geben fünf Tipps für Campingplätze im Umkreis von maximal zweieinhalb Stunden Fahrtzeit.

Camping wird immer beliebter – und vom Kreis Wesel aus müssen Camperinnern und Camper gar nicht weit fahren für einen schönen Wochenendausflug. Wir geben fünf beispielhafte Tipps für Campingplätze im Umkreis von maximal zweieinhalb Stunden Fahrtzeit von Moers, Rheinberg, Dinslaken und Wesel.

Camping „Het Winkel“ im niederländischen Achterhoek

Ein Camping-Ausflug in den Achterhoek lohnt sich immer – besonders die Gegend rund um Winterswijk zieht viele Camper vom Niederrhein an. Die Auswahl ist groß: Etwas abseits vom Trubel liegt der Campingplatz „Het Winkel“. Der Platz wirbt damit, auch für Christi Himmelfahrt und Pfingsten noch einige freie Plätze zu haben. Auf der Anlage gibt es unter anderem ein Freibad und einen Streichelzoo, Wander- und Radwege starten direkt am Campingplatz und nach Winterswijk sind es nur wenige Kilometer. Von Moers und Rheinberg fährt man rund 75 Minuten, von Dinslaken 60 Minuten, von Wesel 45 Minuten. Mehr Infos unter: www.hetwinkel.de

Rheincamping Meerbusch: Direkt am Fluss

Dieser Campingplatz liegt am Rhein, direkt gegenüber von Kaiserswerth – es lassen sich also wunderbar die Schiffe auf dem Fluss beobachten. Die Rheinfähre hält außerdem unmittelbar am Platz. Man ist hier im Landschaftsschutzgebiet, hat es aber auch nicht weit in die Landeshauptstadt Düsseldorf. Fahrzeiten: Von Moers (30 Minuten), von Rheinberg (35 Minuten), von Dinslaken (50 Minuten), von Wesel (55 Minuten). Mehr Infos unter: www.rheincamping.com

Campingpark Heidewald: Mitten im Fahrradpark

Der Campingpark im Münsterland bietet seinen Gästen eine Auswahl zwischen Premium- oder Standardstellplätzen. Kinder dürfen sich auf einen neu gestalteten Spielplatz freuen. Der Campingplatz liegt mitten im Fahrradparadies Münsterland, es gibt zahlreiche Möglichkeiten für schöne Touren. Von Moers und Rheinberg sind es etwa zwei Stunden Fahrzeit, von Dinslaken 100 Minuten, von Wesel 110 Minuten. Mehr Infos unter: www.campingpark-heidewald.de

Campingplatz Gut Kalberschnacke: See und Sauerland

Wer es lieber etwas hügeliger mag, der ist am Rande des Sauerlandes sicher gut aufgehoben: Der Campingplatz Gut Kalberschnacke liegt direkt am Ufer des Listersees, der zusammen mit dem bekannten Biggesee ein großes Naturerlebnisgebiet bildet. Hier kann man nicht nur baden, sondern auch hervorragend wandern oder Rad fahren. Der Platz bietet 150 Stellplätze für Touristen: Von Wesel sind es etwas weniger als 2,5 Stunden, von Moers, Dinslaken und Rheinberg dauert die Fahrt gut zwei Stunden. Mehr Infos: www.camping-kalberschnacke.de/

Campingplatz Hetzingen: Camping in der Eifel

Mit Ausflügen, Sportaktivitäten, Sauna oder Camperfest bietet der Campingplatz Hetzingen am Rande des Nationalparks Eifel viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Kein eigener Camper? Der Campingplatz stellt unter anderem Wohnwagen, Mobilheime sowie Ferienwohnungen zur Verfügung. Vom Moers fährt man 90 Minuten, von Rheinberg rund 100 Minuten von Dinslaken gut 110 Minuten, von Wesel etwa zwei Stunden. Mehr Infos unter campingplatz-hetzingen.de

Weitere Infos und Ideen für einen Camping-Trip finden sich zum Beispiel hier: https://www.camping.info/de

