Arbeitsmarkt Arbeitslose im Kreis Wesel: Zahl steigt im Juni wieder an

Kreis Wesel. Im Kreis Wesel gab es im Juli wieder mehr Arbeitslose. Die Arbeitsagentur ist nicht überrascht. Und sie rechnet schon im August mit Entspannung.

Im vergangenen Juli waren 17.113 Personen im Kreis Wesel arbeitslos gemeldet. Das waren 361 Personen oder 2,2 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Das teilt die Agentur für Arbeit jetzt mit. Im Vorjahresvergleich wuchs die Zahl um 1673 Arbeitslose oder 10,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg damit um 0,1 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent, 2022 lag sie im gleichen Zeitraum bei 6,3 Prozent. Die Arbeitsagentur spricht aber von einem Anstieg im saisonüblichen Rahmen.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit, SGB III) nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 241 Personen oder 5,1 Prozent auf 4939 Personen zu. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind demnach 417 Personen oder 9,2 Prozent mehr arbeitslos gemeldet.

Arbeitsagentur im Kreis Wesel rechnet mit mehr Belebung nach den Sommerferien

Im Bereich der Grundsicherung (Jobcenter, SGB II) werden aktuell 12.174 arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige betreut. Das ergibt laut Agentur einen Anstieg von 120 Personen oder 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat und sind 1256 Personen oder 11,5 Prozent mehr als im Juli 2022. Im Berichtsmonat waren 902 Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet, im Juni waren es 868.

Aus einer Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt meldeten sich 898 Personen arbeitslos. Gleichzeitig meldeten sich 643 aus der Arbeitslosigkeit ab, um eine Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt aufzunehmen. Im Berichtsmonat meldeten die Unternehmen im Kreis Wesel insgesamt 626 neue Stellen. Aktuell sind 1791 Stellen zu besetzen. Gesucht wird insbesondere in den Wirtschaftsbereichen Gesundheits- und Sozialwesen, Handel und Sonstige Wirtschaftliche Dienstleistungen, zu denen die Arbeitnehmerüberlassung zählt.

Die Agentur für Arbeit Wesel ist von den gestiegenen Julizahlen nicht überrascht: „Der komplette Monat Juli fällt in die Ferien. Durch die Urlaubszeit und teilweise wegen Betriebsferien werden Einstellungen und Stellenmeldungen bei den Unternehmen häufig aufgeschoben“, so die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur, Barbara Ossyra. „Nach dem Ende der Sommerferien wird sich der Arbeitsmarkt erfahrungsgemäß wieder etwas beleben.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel