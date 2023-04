Arbeitsagentur stellt spannende Berufe mit Zukunft vor

Kreis Wesel. Die Arbeitsagentur im Kreis Wesel beteiligt sich an einer Aktionswoche. Jungen Menschen sollen Berufe der Zukunft vorgestellt werden.

Wie entwickelt sich die Arbeitswelt künftig – und in welchen Bereichen haben junge Menschen echte Perspektiven? Zu diesen Fragen will die Arbeitsagentur eine Orientierung geben: In der Aktionswoche „Berufe mit Zukunft – Arbeiten im Rheinland“ werden vom 2. bis 6. Mai 2023 innovative und spannende Berufe und Arbeitsfelder mit Zukunft vorgestellt. Eingeladen wird zwischen Aachen und Wesel zu insgesamt 16 Online- und Präsenz-Veranstaltungen. Die Berufswelt befindet sich in einem permanenten Wandel. Neue Technologien schaffen neue Arbeitsfelder. Sie haben das Potenzial, die Art und Weise des Arbeitens und des Lebens der Menschen zu verändern.

An wen sich das Angebot der Arbeitsagentur Wesel richtet

„Aufgabe der Agentur für Arbeit ist es, die Menschen in diesem Transformationsprozess zu begleiten. Das kann heißen, sie beim Einstieg in ein Studium oder eine Ausbildung zu unterstützen. Das kann aber auch bedeuten, sie bei einem Jobverlust oder dem Wunsch nach einem Jobwechsel zu qualifizieren, damit sie künftig neue Aufgaben übernehmen können“, erklärt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. An diese Gedanken setze die Aktionswoche an, die nach ihrer Premiere im Vorjahr nun noch mal mehr Programmpunkte aufweist.

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich für Ausbildung und Studium interessieren. Auch junge Erwachsene, die beispielsweise über einen Studienwechsel nachdenken, werden angesprochen. Berufstätige oder arbeitssuchende Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten beziehungsweise müssen und an Zukunftsthemen interessiert sind, erhalten attraktive Informationsangebote.

Beteiligt an der Aktionswoche sind die Arbeitsagenturen Aachen-Düren, Bonn, Brühl, Düsseldorf, Köln, Krefeld, Mönchengladbach und Wesel sowie weitere Kooperationspartner wie die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, die Handwerkskammer Aachen oder die Unternehmen Alberdingk-Boley und Vodafone. Das vollständige Programm sowie die Veranstaltungsorte und Anmeldemöglichkeiten sind im Internet unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/wesel zu finden.

