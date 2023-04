Viele Menschen aus der Ukraine sind im vergangenen Jahr nach Nordrhein-Westfalen vor dem Krieg geflohen – ein Teil davon in den Kreis Wesel.

Geflüchtete Angriffskrieg: So viele Ukrainer flohen in den Kreis Wesel

Kreis Wesel. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sind viele Menschen nach NRW geflohen. Ein Teil davon in den Kreis Wesel, nicht alle sind noch hier.

Genau 4553 Menschen sind im vergangenen Jahr aus der Ukraine in den Kreis Wesel gezogen beziehungsweise vor dem Krieg dort hierhin geflohen. Diese Zahl hat das statistische Landesamt IT-NRW nun veröffentlicht. Demgegenüber stehen 555 Ukrainerinnen und Ukrainer, die 2022 wieder in ihre Heimat übergesiedelt sind. Knapp 4000 Geflüchtete wohnten also Ende des Jahres noch im Kreisgebiet.

Landesweit kamen die meisten Menschen aus dem Land unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskrieges nach Nordrhein-Westfalen, heißt es von den Statistikern weiter – in den Monaten März bis Mai waren es insgesamt 146.000. Während die Zahl der Zuzüge in den Sommermonaten weiterhin auf einem hohen Niveau lag, ging sie zwischen Oktober und Dezember auf unter 10.000 pro Monat zurück. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 zogen gerade mal 1700 Menschen aus der Ukraine nach NRW.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel