Kreis Wesel. Angeln liegt voll im Trend – und im Kreis Wesel gibt es besonders viele Seen und Gewässer. Was Anfängerinnen und Anfänger wissen müssen.

Raus an die frische Luft, etwas in der Natur erleben: Spätestens seit der Corona-Pandemie liegen Draußen-Aktivitäten voll im Trend. Das gilt auch fürs Angeln – viele Vereine im Kreis Wesel freuen sich über steigende Mitgliederzahlen und auch der Absatz von Tageskarten ist zeitweise massiv nach oben gegangen. Das gilt ebenso für die Teilnahme an den Fischerprüfungen. Wir beantworten in diesem Artikel grundlegende Fragen zum Angeln im Kreis Wesel.

Angeln im Kreis Wesel: Muss man Mitglied in einem Verein sein?

Nicht unbedingt. Viele Vereine bieten auch Gastanglern einen Zugang zu ihrem Gewässer – manchmal allerdings nur in Begleitung eines Vereinsmitgliedes. Die Entscheidung darüber können sie selbst treffen. In Kamp-Lintfort verkauft der Angelverein beispielsweise Tageskarten für zehn Euro für den Rossenrayer See (hier nur in Begleitung eines Vereinsmitgliedes), das Niephauserfeld und den Pappelsee. Auch beim ASV Rheinpreussen können Tageskarten zu diesem Preis für den Waldsee in Moers erworben werden.

Für mehrere Gewässer im Kreis Wesel können die Zugänge auch online über das Portal Hejfish erworben werden. Dazu gehören unter anderem der Tenderingsee zwischen Dinslaken, Voerde und Hünxe, die Xantener Nord- und Südsee, das Niephauserfeld und der Flürener Altrhein in Wesel sowie der Wesel-Datteln-Kanal. Außerdem gibt es in Sonsbeck und Schermbeck auch Angelparks.

Langfristig ist es aber deutlich günstiger, wenn man in einem Verein Mitglied ist. Nach Angaben der Kreisverwaltung gibt es mindestens 47 verschiedene Angelvereine – wer sich für eine Mitgliedschaft interessiert, sollte also am besten vor Ort nachfragen. Eine Übersicht über alle Gewässer liefert zum Beispiel auch das Portal unter www.alleangeln.de/angeln-im-kreis-wesel.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit man angeln darf?

Die Fischerprüfung – die manchmal auch als Angelprüfung, Anglerprüfung und Sportfischerprüfung bezeichnet wird – ist die rechtliche Voraussetzung, um in Deutschland angeln zu dürfen. Erst wer die Prüfung bestanden hat, darf einen Fischereischein erwerben – der wiederum Voraussetzung zum Erwerb eines Fischereierlaubnisscheins ist. Fischereischeine werden als Fünfjahres-, Jahres- und Jugendfischereischeine ausgestellt. Voraussetzung für die Ausstellung der Fünfjahres- und Jahresfischereischeine ist der erfolgreiche Abschluss einer Fischereiprüfung. Die Scheine können bei den zuständigen Gemeinde- oder Stadtverwaltung beantragt werden.

Wann sind die nächsten Termine für die Fischerprüfung im Kreis Wesel?

Viele Menschen im Kreis Wesel gehen gerne zum Angeln. Foto: Reto Klar

Zuständig für die Abnahme der Prüfung ist die untere Fischereibehörde der Kreisverwaltung. Im Herbst gibt es wieder Termine: Am 11. Oktober und 17. Oktober um 16 Uhr, am 17. November und 24. November um 14 Uhr sowie am 4. Dezember um 16 Uhr. Die Fischerprüfung wird an diesen Tagen im Kreishaus Wesel, Reeser Landstraße 31 in Wesel, im Raum 008 durchgeführt. Die Anträge auf Zulassung müssen spätestens vier Wochen vor Prüfungsbeginn eingereicht werden. Entsprechende Antragsformulare sind im Kreishaus sowie im Dienstleistungszentrum in Moers, Mühlenstraße. 15, erhältlich – oder unter hwww.kreis-wesel.de/de/dienstleistungen/fischerei-fischerpruefung/. Die Gebühr für die Prüfung beträgt 50 Euro. Aufgrund der hohen Bewerberzahlen ist der erste Termin bereits ausgebucht.

Darf auch im Rhein geangelt werden?

Mittels eines Rheinfischereierlaubnisscheines ist das Angeln am Rhein erlaubt – die bekommt man zum Beispiel in Angelfachgeschäften in der Nähe. Beim Kauf muss ein gültiger Fischereischein vorgelegt werden. Es gibt allerdings besonders schützenswerte Uferbereiche, an denen das Angeln verboten ist – das ist vor allem in Naturschutzgebieten der Fall. Wer einen Rheinfischereierlaubnisschein erwirbt, bekommt eine Liste, in welchen Bereichen geangelt werden darf. Eine Vereinsmitgliedschaft benötigt man am Rhein nicht. Eine Karte mit allen Verbotsgebieten findet man zudem auf der Internetseite des Kreises: www.kreis-wesel.de/de/themen/angeln/

Gibt es durch den Boom mehr Schwarzangler?

Eine Zunahme von Fällen des reinen Schwarzangelns, also des Angelns ohne jegliche Papiere und somit ohne Berechtigung, kann der Kreis Wesel nicht bestätigen. „Jedoch ist eine konstant hohe Zahl von naturschutzrechtlichen Verstößen, welche im Rahmen der legalen Angelausübung geschehen, wie zum Beispiel Abstellen von Fahrzeugen in Schutzgebieten, zu verzeichnen“, heißt es auf Anfrage bei der Verwaltung.

Welche Läden im Kreis Wesel verkaufen Angelzubehör?

Im Kreisgebiet gibt es mehrere Shops mit Angelbedarf: Dazu gehören unter anderem die Anglerhütte in Moers (www.anglerhuette-moers.de), die Kette Angeljoe in Wesel (blog.angeljoe.de/filiale/angelladen-in-wesel/), CTN in Wesel (www.ctn-wesel.de), Angelsport Elsner in Xanten (htwww.angelsport-elsner.de/), Fisherman’s Partner in Voerde (www.fishermans-partner.eu/angler-fachmaerkte/deutschland/voerde/) sowie der Lintforter Angeltreff.

Wer Zubehör zum Angeln sucht, wird im Kreis Wesel bei mehreren Anlaufstellen fündig. Foto: Thorsten Ahlf / THORSTEN AHLF / FUNKE FOTO SERVICES

