Aktion im Kreis Wesel: Wer läuft die meisten Kilometer?

Kreis Wesel. Der Kreis Wesel macht bei der Aktion „Stadt-Land-zu Fuß“ mit. Welche Idee dahinter steckt und wie Interessierte mitmachen können.

Im Zeitraum vom 1. November bis zum 21. November 2022 findet erstmalig die Bewegungsaktion „Stadt-Land-zu Fuß“ statt. Auch der Kreis Wesel ist mit dabei. Bei der dem bekannten Stadtradeln ähnelnden Aktion sammeln Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu Fuß Kilometer. Dabei ist es egal, ob man wandert, walkt, mit dem Hund spazieren geht oder joggt – jeder zurückgelegte Kilometer zählt.

„Stadt-Land-zu Fuß“ im Kreis Wesel: Das steckt dahinter

Neben dem Kreis Wesel haben sich mittlerweile neun weitere Landkreise und kreisfreie Städte bei „Stadt-Land-zu Fuß“ angemeldet. Für die Gesundheit und das Wohlbefinden ist Bewegung an der frischen Luft besonders in der herbstlichen Jahreszeit wichtig. Hier hilft es, wenn eine zusätzliche Motivation durch einen Wettbewerb erfolgt.

Die Herausforderung von „Stadt-Land-zu Fuß“ lautet: Wer schafft in drei Wochen mehr Kilometer pro Einwohner? Die zurückgelegten Kilometer werden über den Einwohnerfaktor in Punkte umgerechnet und können über die ab Oktober freigeschaltete App oder die Internetseite www.stadtlandzufuss.de gemeldet werden. Innerhalb von Landkreisen können Teams gebildet werden, Voraussetzung ist allerdings der Wohnsitz dort. Interessierte können sich kostenlos bis zum 11. November um 11.11 Uhr registrieren. Am Ende gewinnt der Landkreis oder die kreisfreie Stadt mit den meisten gelaufenen Kilometern im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl.

