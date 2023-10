Agentur Kreis Wesel: So sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Kreis Wesel. Die Arbeitslosigkeit ist im September im Kreis Wesel zurückgegangen, wie die Agentur für Arbeit mitteilt – das sind die aktuellsten Zahlen.

Trotz dämpfender Rahmenbedingungen auf die Konjunktur, sieht Barabara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit im Kreis Wesel, noch geringe Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Und bilanziert in ihrer monatlichen Pressemitteilung eine sinkende Arbeitslosigkeit im September. Diese sei zwar weiterhin höher als im letzten Jahr, „aber der Abstand verringert sich in kleinen Schritten“, resümiert Ossyra. „Bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im ersten Quartal 2023 sehen wir erneut Höchstwerte im Vergleich zu den Vorjahreswerten.“

Ossyra weist darauf hin, dass weiterhin in vielen Branchen Arbeitskräfte gesucht werden. Hier sieht sie „eine Chance für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, deren vorhandenen Qualifikationen noch nicht zum Jobangebot passen. Wenn dann in die Einarbeitung mehr investiert oder fehlende Kenntnisse nachgeschult werden, vergrößert das die Möglichkeiten bei der Stellenbesetzung.“ Der Arbeitgeber-Service könne für dieses Jahr noch Jugendliche für Ausbildungsstellen vermitteln. „Mit Unterstützung lässt sich ein Rückstand in der Berufsschule noch aufholen“, so Barbara Ossyra.

Kreis Wesel: So hat sich der Arbeitsmarkt im September entwickelt

Die Zahlen für den Kreis Wesel: Hier waren den Angaben zufolge im September 16.466 Personen arbeitslos gemeldet – 548 Personen oder 3,2 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Allerdings gibt es weiter ein Plus im Vorjahresvergleich – 1053 Arbeitslose oder 6,8 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent (Vorjahr 6,3). Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit, SGB III) nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 261 Personen oder 5,5 Prozent auf 4494 Personen ab. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind 272 Personen oder 6,4 Prozent mehr arbeitslos gemeldet.

Im Bereich der Grundsicherung (Jobcenter, SGB II) werden aktuell 11.972 arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige betreut – 287 Personen oder 2,3 Prozent weniger als im August, aber 781 Personen oder 7 Prozent mehr als im September 2022. Aus einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt meldeten sich 775 Personen arbeitslos. Genauso viele meldeten sich laut Agentur wiederum aus der Arbeitslosigkeit ab, um eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen. Die Unternehmen im Kreis Wesel meldeten insgesamt 548 neue Stellen – somit sind derzeit 2029 Stellen zu besetzen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel