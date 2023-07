A 57 und Bahnstrecke: Hier soll Mobilnetz jetzt besser sein

Kreis Wesel. Die Deutsche Telekom hat die Mobilfunkversorgung im Kreis Wesel ausgebaut. Wo und wie sich das Netz jetzt konkret verbessern soll.

Die Mobilfunkversorgung im Kreis Wesel hat sich verbessert: Die Deutsche Telekom hat nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Monaten zwei Standorte neu gebaut, fünf bereits bestehende mit LTE erweitert. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Kreisgebiet in der Fläche und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich, heißt es weiter.

Die Standorte stehen in folgenden Kommunen: Hamminkeln, Kamp-Lintfort, Moers, Schermbeck und Wesel. Der Standort in Kamp-Lintfort dient zudem der Versorgung entlang der Autobahn A 57, von den Masten in Hamminkeln und Wesel wird die Versorgung der Bahnstrecke zwischen Oberhausen und Emmerich besser abgedeckt.

„Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, betont Maik Exner, Unternehmenssprecher der Deutschen Telekom. Das Unternehmen betreibt im Kreis Wesel jetzt 174 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei nahezu 100 Prozent. Bis 2025 sollen noch weitere 39 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 65 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.

