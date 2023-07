A 3-Rastplatz Hamminkeln: Notarztkoffer aus Auto gestohlen

Hamminkeln. Einem Notarzt ist am Montagmorgen auf einem Rastplatz bei Hamminkeln der Koffer aus dem Auto gestohlen worden – mit Medikamenten drin.

Auf dem A 3-Rastplatz „Wispelt“ bei Hamminkeln ist am Montagmorgen ein Notarztkoffer mit Medikamenten aus einem parkenden Auto gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer des Wagens, ein 54 Jahre alter Notarzt aus den Niederlanden, gegen 5.15 Uhr zu seinem Auto zurück und stelle fest, dass der Koffer weg war. Darin befanden sich unter anderem Betäubungsmittel wie Morphine. Wie der oder die Täter ins Auto gelangten, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei warnt nach diesem Zusammenhang: Der Umgang mit solchen Medikamenten berge Gefahren. Morphium, ein starkes Schmerzmittel, werde in der Medizin unter strenger Aufsicht und für spezielle medizinische Zwecke verwendet. Der unsachgemäße Gebrauch oder Missbrauch dieser Substanzen kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben und sogar lebensbedrohlich sein.

„Wir appellieren an Ihr Verantwortungsbewusstsein und Ihre Solidarität“, schreibt die Polizei. Wer Kenntnis von verdächtigen Aktivitäten oder Personen habe, die möglicherweise mit gestohlenen Medikamenten handeln oder in deren Besitz sind, sollte nicht zögern, umgehend die Polizei zu informieren. „Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass diese gestohlenen Substanzen nicht in die falschen Hände gelangen oder in diesen bleiben“, heißt es in der Mitteilung des Kreispolizei. Hinweise bitte an 0281/1070.

