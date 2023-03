49-Euro-Ticket: Niag startet mit Bestellungen – die Infos

Am 1. Mai geht das Deutschland-Ticket an den Start. Käufer können dann für 49 Euro pro Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen - mit einer speziellen App oder einer Chipkarte. Besonders attraktiv ist das Ticket für Menschen in großen Ballungszentren.

Kreis Wesel/Kreis Kleve. Das Deutschlandticket für 49 Euro startet am 1.Mai. Es kann bei der Niag schon vorbestellt werden. Was Kundinnen und Kunden jetzt wissen müssen.

Das Deutschlandticket für 49 Euro startet am 1.Mai, Vorbestellungen sind bereits möglich.

startet am 1.Mai, Vorbestellungen sind bereits möglich. Die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (Niag) haben bereits mit der Bewerbung begonnen.

haben bereits mit der Bewerbung begonnen. Was Kundinnen und Kunden der NIag in den Kreisen Wesel und Kleve jetzt wissen wollten.

Knapp zwei Monate vor dem Start des Deutschlandtickets wird es für viele Interessenten konkret: Wie viele andere Verkehrsunternehmen bieten auch die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (Niag) eine Vorbestellung oder eine Vorregistrierung im Internet oder per App an, auch die Bestandskunden wurden bereits informiert. Das neue Ticket ist ab dem 1. Mai gültig und kostet 49 Euro pro Monat – es ist damit deutlich teurer als das ursprüngliche Neun- Euro-Ticket. Die wichtigsten Fragen und Antworten für Nutzerinnen und Nutzer:

Kann man das Deutschlandticket bei der Niag schon vorbestellen?

Die Niag hat bereits mit der Bewerbung gestartet. Der Aboantrag ist auf der Internetseite (www.niag-online.de) oder der App möglich. Dort kann man sich registrieren – verfügbar ist es das Ticket dann ab dem 3. April. Wer die digitale Form nutzt, erhält jeweils zum Monatsersten das Ticket in der App als Barcode. Wer das Deutschlandticket lieber als Chipkarte nutzen möchte, kann den Abo-Antrag ausgefüllt an das Unternehmen senden. Der Vordruck ist ebenfalls auf der Internetseite verfügbar, liegt aber auch in den Kundencentern aus. Wichtig: Das neue Ticket kann nicht an Automaten erworben werden.

Was müssen Abonnenten und Abonnentinnen der Niag tun?

Wer schon ein Abo bei der Niag hat, kann auf der Internetseite bereits einen Antrag auf Umstellung ausfüllen. Die Niag hat Abonnentinnen und Abonnenten auch bereits zweimal mit Infoschreiben kontaktiert. Für die meisten dürfte sich eine Umstellung lohnen: Sondertickets außen vor gelassen, liegt bisher lediglich das Ticket 1000 in der günstigsten Variante unter den 49 Euro. Wer beispielsweise mit diesem Ticket in der Preisstufe C unterwegs ist, der zahlt derzeit 137,92 Euro im Monat – die Ersparnis mit dem neuen Angebot liegt also bei beinahe 90 Euro bei deutlich mehr Leistung.

Welche Leistungen sind beim Deutschlandticket dabei – und welche nicht?

Zunächst ist das Ticket deutschlandweit gültig, in fast allen Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen und Nahverkehrszügen in der zweiten Klasse. Es wird ausschließlich als Abonnement erhältlich sein, ist aber monatlich kündbar – spätestens bis zum 10. Tag des Vormonats. Allerdings: Eine Mitnahme von Personen ist nicht möglich (Ausnahme: Kinder unter sechs Jahren sind kostenlos unterwegs), das Ticket ist nicht übertragbar – und die Fahrradmitnahme kostet extra (nur für das VRR-Gebiet sollen das 29 Euro pro Monat sein). Auch für die Nutzung der ersten Klasse braucht es ein Zusatzticket. Fernverkehrszüge können nicht genutzt werden.

Muss man das Deutschlandticket hier eigentlich bei der Niag kaufen?

Nein, das digitale Ticket kann im Prinzip überall erworben werden. Zum Beispiel über die VRR-App oder den Ticketshop der Deutschen Bahn – auch die Rhein-Ruhr-Bahn, der Betreiber der Regionalbahn RB 31 zwischen Duisburg, Moers und Xanten, wirbt unter anderem für das Deutschlandticket.

Wie hoch ist die Nachfrage nach dem Deutschlandticket?

„Wie vermerken ein steigendes Interesse“, sagt Niag-Sprecher Michael Block. Allerdings sei die Nachfrage nicht zu vergleichen mit dem Neun-Euro-Ticket im vergangenen Jahr. Bis zum Start sei es jedoch noch etwas hin. Die meisten Nachfragen kämen bisher von Abonnentinnen und Abonnenten der Niag, heißt es vom Sprecher des Unternehmens.

Sind Fahrten in die Niederlande möglich?

Gerade in der Grenzregion ist diese Frage entscheidend: Gilt das neue Deutschlandticket auch für Fahrten in die Niederlande? Ja, die bisherigen Ausflüge sind weiterhin ohne Zusatzkosten möglich. Wer also mit dem Regionalexpress RE 19 in Richtung Arnhem Centraal fahren möchte, kann das auch mit einem Deutschlandticket machen – das gleiche gilt für Regionalfahrten ins niederländische Venlo. Das betont der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) auf seiner Internetseite.

Das Deutschlandticket soll bundesweit in Bussen und Bahn gelten. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Wie bewertet die Niag die Einführung des Tickets?

„Ein für unsere Fahrgäste einfaches und eher günstiges Abo-Angebot begrüßen wir ausdrücklich“, betont Michael Block. Mit einer Gesamtbewertung aller Faktoren, vor allem der Finanzierung des ÖPNV-Systems in Gänze, hält sich das Unternehmen allerdings noch zurück. So müsse etwa noch die nötige Finanzierungssicherheit vollständig hergestellt werden, damit die Mindereinnahmen durch das im Vergleich zu vielen Abos günstigere Ticket vollständig ausgeglichen werden können. „Ergänzend dazu braucht die ÖPNV-Branche Sicherheit bei den Regionalisierungsmitteln und für die Kompensation der erheblich gestiegenen Energiekosten“, so Block weiter. Der Kreis Wesel hat aus diesem Grunde bereits eine ÖPNV-Umlage beschlossen.

Hinzu komme: Wenn die Niag alternative Antriebstechnik – wie die klimafreundlicheren Elektrobusse – einsetze, steigen die Kosten weiter, ohne dass mehr gefahren werde. „Und unser Einfluss auf die Einnahmen ist recht gering“, sagt Block. „Das Verkehrsangebot wird durch die Nahverkehrspläne und Aufträge unserer Aufgabenträger, also die Kreise Wesel und Kleve sowie verschiedene Kommunen, wesentlich geprägt.“ Und die Ticketpreise werden vom VRR beschlossen.

Lesen Sie auch: Nahverkehr im Kreis Wesel: Neue Schnellbuslinien start

„Als Mobilitätsdienstleister wollen wir so viele Menschen wie möglich vom ÖPNV überzeugen“, so der Sprecher weiter. „Dabei beziehen wir neben den Bussen auch andere Mobilitätsformen- und Verkehrsträger mit ein, wie On-Demand-Verkehre, Car- und Bike-Sharingsysteme.“ Schließlich spielen für die Niag auch Mobilstationen eine wichtige Rolle – damit würden Verknüpfungspunkte geschaffen, die für die Verkehrswende gerade im ländlicheren Raum wichtig seien.

Mehr Informationen zum Ticket gibt es online unter anderem auf www.vrr.de oder unter www.bahn.de/angebot/regio/deutschland-ticket.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel