29-Euro-Ticket für Schüler der Kreis Weseler Berufskollegs?

Jugendliche, die die Kreis-Weseler Berufskollegs besuchen, sollen in den Genuss des 29-Euro-Deutschlandtickets kommen, fordert Die Linke im Kreistag (Symbolbild).

Kreis Wesel. Schüler können das Deutschlandticket für 29 Euro erhalten, wenn der Schulträger es will. Die Linke fordert das für Kreis Weseler Berufskollegs.

In Wesel erhalten Jugendliche das 29-Euro-Deutschlandticket im Schülerverkehr, . Kreistagsmitglied Sascha Wagner (Die Linke) möchte, dass auch Schülerinnen und Schüler der Kreis Weseler Berufskollegs in diesen Genuss kommen. Die Idee: Jugendlichen, die bisher für Ihren Schulweg das Schokoticket genutzt haben, wird für das kommende Schuljahr ein Deutschlandticket zur Verfügung gestellt. Dieses Angebot verursache keine zusätzlichen Kosten, da sich die Landesregierung verpflichtet habe, die Zusatzkosten auszugleichen.

„Wir denken, dass gerade die vielen Jugendlichen, die die Berufskollegs des Kreises besuchen, sehr dankbar über ein solches Angebot wären. Die Landesregierung hat die Verantwortung dafür, ob die Jugendlichen ein solches Angebot nutzen können, den Schulträgern übertragen“, so Wagner an Landrat Ingo Brohl. Allerdings sei Eile geboten, immerhin haben die Ferien bereits begonnen, das Land habe zu spät beschlossen. Damit zum kommenden Schuljahr doch noch etwas daraus wird, wäre ein Umlauf- oder Dringlichkeitsbeschluss nötig, der die Verwaltung in die Lage versetzt, die nötigen Vereinbarungen zu treffen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel