14 kuriose Ortsnamen im Kreis Wesel – und was sie bedeuten

Kreis Wesel. Unterbauerschaft in Hamminkeln, Repelen in Moers, Rossenray in Kamp-Lintfort: Manche Straßen- oder Ortsnamen im Kreis Wesel geben Rätsel auf.

Stadtväter und -mütter benennen Straßen oder Plätze gern nach deren berühmten Söhnen und manchmal auch Töchtern. Moers wäre ohne einen Hans-Dieter-Hüsch-Platz undenkbar. Hin und wieder müssen auch die Gewerke herhalten, die früher mal vor Ort angesiedelt waren: Wesels Korbmacherstraße ist ein Beispiel dafür. Doch manchmal geben Namen Rätsel auf. Und nicht immer kann Wikipedia weiterhelfen.

Ungewöhnliche Ortsnamen im Kreis Wesel: Die Erklärungen

Unterbauerschaft – dem Ortsteil von Hamminkeln-Brünen fehlt doch ein n, denkt man spontan. Das Wort Bauerschaft findet man im Internet: Niederdeutsch hieß das mal burschap und bezeichnete im Mittelalter eine Siedlungsgemeinschaft mehr oder weniger nahe beieinandergelegener Höfe. Aber was ist eine Unterbauerschaft? Anneliese Hecheltjen vom Verein „Bürger für Brünen“ weiß Rat: „Die Vorsilbe ,Unter’ ist der geografischen Lage von Brünen geschuldet.“ Von Brünens Dorfkern aus gesehen falle das Gelände Richtung Issel ab. Die Höfe liegen also unterhalb des Ortes. Und Richtung Raesfeld, oberhalb von Brünen, liegt dann noch die Oberbauerschaft.

Auf dem Dudel in Wesel wird keineswegs gedudelt – früher wurde dort vielmehr geschossen, hat ein ehemaliger Stadtarchivar herausgefunden. Auf den Freiflächen außerhalb der Stadttore hatten seit dem Spätmittelalter die Schützenbruderschaften ihre Übungsplätze, und die hießen Dudel oder Doelen. Beide Bezeichnungen sind auf das französische Wort duel - Duell - zurückzuführen. Womit gleich auch die Bedeutung des Namens Doelenstraße erklärt ist, an der die dortige NRZ-Redaktion logiert.

Enten haben bekanntlich keine Pfoten, dennoch gibt es in Schermbeck eine Entenpoete. Die sich Entenpöte spricht. Der Heimat- und Geschichtsverein hat herausgefunden, dass eine Poete keine Pfote, sondern eine Wasserkuhle in der Heide ist. Also verbirgt sich hinter der Entenpoete schlicht eine Wasserkuhle, an der sich Enten niedergelassen haben.

Die Straße „Am Pfauenzehnt“ befindet sich in Dinslaken, Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Oder der Spillendreher in Hünxe-Drevenack: „Eine Spille ist ein Stab oder Stock, an dem früher Metzger oder Bauern nach der Hausschlachtung ihre Schweinehälften aufgehängt haben“, weiß Heinrich Rühl vom Heimatverein. So eine Spille wurde aus Nussbaum- oder Eichenholz gedreht. Am Pfauenzehnt in Dinslaken hat mit Pfauen rein gar nichts zu tun. Vielmehr hat ein Richter namens Johann Pauwe um 1500 die zerstörte Wassermühle – die heutige Paumühle - wieder aufgebaut. An ihn erinnert der Straßenname – und daran, dass er, wie alle Richter, damals zehn Prozent der Steuern erhielt.

Recht gesprochen hat Johann Pauwe im heutigen Götterswickerhamm. Der Ort wurde erstmals 1003 in einer Urkunde erwähnt - als Goterswich oder Goterswick. Seit dem 14. Jahrhundert war die Gerichtslinde von Goterswick der Tagungsort des Schöffengerichts. Hamm geht vermutlich auf das lateinische hamus (Haken) zurück und bezeichnet Land, das an einer Flussbiegung liegt. In diesem Falle am Orsoyer Rheinbogen. Wobei Orsoy „Orsau“ ausgesprochen wird, was rechtsrheinisch vielleicht nicht alle wissen. Im 12. Jahrhundert ist Orsoy als Gemeinde erstmals urkundlich belegt, im Zusammenhang mit der Abtei Hamborn, die 1139 ihren dortigen Besitz Hersougen nannte, was Ross-Aue und neudeutsch schlicht Pferdewiese heißt.

Kamp-Lintforts Stadtteil Rossenray hat dagegen nichts mit Rössern zu tun. Ray hieß im Spätmittelalter am Niederrhein Rodung – auchRheinberg-Alpsray und Rayen in Neukirchen-Vluyn waren demnach Rodungen. Rossenray, so wird vermutet, war vorher mit Rohr und Sumpfpflanzen bewachsen. Eine Kamp-Lintforter Stadtgeschichte leitet dies über einige Umwege vom althochdeutschen risan ab, was emporschießen bedeutet.

In Moers gibt der Name eines Stadtteils Rätsel auf

Drüpt klingt zwar lustig, ist aber wohl eher kriegerischen Ursprungs. Die römischen Legionäre haben einst in dem Alpener Ortsteil kampiert und möglicherweise den Ort Trepitia genannt. Spätestens im 13. Jahrhundert, die Legionäre waren längst abgezogen, wurde aus Trepitia Drüpt und im 17. Jahrhundert eine Bauerschaft. Natürlich ohne n.

In der Gemeinde Sonsbeck gibt der Leypäche Rätsel auf. Heinz-Peter Kamps vom Heimatverein löst es auf: „Der Graf von Kleve hat im 13. Jahrhundert zur Entwässerung von Sonsbeck einen Graben ziehen lassen und diese Entwässerungsgräben werden Ley genannt“. Und ein Päche ist im Sonsbecker Platt ein Pfad. Also ist ein Leypäche schlicht ein Pfad, der am Entwässerungsgraben entlangführt.

Was steckt hinter dem Namen des Moerser Stadtteils Repelen? Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Wie der Leypäche haben auch die MoerserBenden und Filder Benden etwas damit zu tun, dass es so feucht ist am Niederrhein. „Benden sind Feuchtwiesen“, sagt der Technische Beigeordneter Thorsten Kamp: „Der Stadtkern von Moers entstand am Moersbach und außerhalb der Befestigungswälle lagen Wiesen, die regelmäßig überschwemmt wurden.“ Nördlich des Stadtkerns entstand ab Mitte der 1970er Jahre anstelle der Moerser Benden mit ihren Obstwiesen und Gärten ein großer Parkplatz gleichen Namens. Südlich liegen die Filder Benden, benannt nach dem benachbarten Gut Fild: „Als hier vor einigen Jahren ein Neubaugebiet entstand, haben wir bei dem Straßennamen bewusst auf die alte Flurbezeichnung zurückgegriffen“, erklärt der Beigeordnete.

Auch ein Moerser Stadtteil, der lange selbstständig war, kann sich eines etwas merkwürdigen Namens rühmen, der entfernt an Mücken-Repellent erinnert. Repelen. Eine Vermutung ist, der Ort könnte zur Römerzeit ripa alta, hohes Ufer, geheißen haben, woraus dann erst Repelar und schließlich Repelen wurde. In einer Aufzeichnung aus dem Jahr 900 tauchen aber auch Rapilarahesi oder Rapilarohesi auf. So hießen Ländereien der Werdener Benediktiner-Abtei. Und die lagen in der Repelener Heide.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel