13 Fakten aus dem Kreis Wesel, die nicht jeder kennt

Manches am Kreis Wesel ist einzigartig – Dinge, die nicht jeder weiß. Was es in der Region rund um Dinslaken, Moers und Wesel zu wissen gibt.

Der Kreis Wesel hat 13 Städte und Gemeinden, außerdem eine Kreisverwaltung mit ihrer Pressestelle. Und der sind zum Thema „Wussten Sie?“ einige Details eingefallen, die nicht gleich auf der Hand liegen.

Xanten beispielsweise zeichnet eine kuriose Einzigartigkeit aus: Wusste Sie, dass es in Deutschland nur eine Stadt mit X am Anfang gibt?

Oder auch, dass Sonsbecks Partnerstadt genauso heißt wie ein beliebter Snack? Sandwich in Großbritannien nämlich.

Der Kreis Weselist vom Rhein geprägt. Wussten Sie, dass der Fluss ganze 45 Kilometer durch den Kreis Wesel fließt? Und dass der Kreis Wesel mit 44 Kilometern auf der linken und 30 Kilometern auf der rechten Seite den größten Anteil am Rheinufer in Nordrhein-Westfalen hat? Allein Voerde hat eine Rheinfront von 15 Kilometern.

Andere lange Strecken zeichnen die kleine Gemeinde Hünxe aus: Wussten Sie, dass Hünxes Wanderwege insgesamt 187 Kilometer lang sind? Um Hünxe zu Fuß zu erkunden, sollten Wanderer also etwas Zeit einplanen.

Prominenz und Kultur

Auch historische Prominenz hat der Kreis im Angebot: Konrad Duden wurde am 3. Januar 1829 geboren – und zwar in Wesel-Lackhausen. Das Geburtshaus des Mannes, den jeder mit der Rechtschreibung in Verbindung bringt, steht noch. Heute ist es das Hotel Haus Duden.

Eine Anekdote: Wussten Sie, dass die Bahnhofstraße in Voerde im Volksmund „Beamtenlaufbahn“ genannt wird? „Das ,eigentliche’ Voerde liegt an der Frankfurter Straße, dort war auch das Rathaus. Wenn nun die Beamten zum Rathaus wollten, mussten sie die Bahnhofstraße entlanggehen“, erläutert die Pressestelle, wie es zu diesem Spitznamen kam.

Stairway to heaven am Niederrhein: Die Himmelstreppe in Neukirchen-Vluyn an der Halde Norddeutschland ist ein begehbares Kunstwerk. 359 Stufen geht es über Stahlstufen hinauf, wer es bis zur Spitze der Halde schafft, hat 52 Höhenmeter überwunden.

Und noch zwei Details über den Kreis Wesel – ein bekannteres (dreizehn liebenswerte Städte und Gemeinden machen den Kreis Wesel lebenswert) und ein nicht so geläufiges: Die Kommunen verteilen sich auf einer Gesamtfläche von 1042,45 Quadratmetern.

Das Wappen der Kopfweide

Wofür steht eigentlich das Wappen des Kreises, die Kopfweide? Wussten Sie, dass die Zweige auf die enge Verbundenheit des Kreises mit seinen 13 angehörigen Städten und Gemeinden hinweisen? Die drei Wurzeln verweisen auf die ehemaligen Kreise Dinslaken, Moers und Rees.

Noch eins: Wussten Sie, dass die Partnerschaft zwischen Durham County Council in Großbritannien und dem Kreis Wesel bereits seit mehr als 70 Jahren besteht?

Schließlich wirbt die Pressestelle in eigener Sache, denn jedes Jahr gibt der Kreis ein Jahrbuch heraus, das zusätzliche Informationen über die Städte und Gemeinden, Kultur, Historie und mehr gibt. Das ist seit 1980 so.

