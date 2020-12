Zwei Kirchhundemerinnen stauben die Mittelgebirge ab

Kirchhundem Per Campingbus bereisen Alisa Kriegesmann und Marina Stötzel deutsche Wandergebiete. Ihr Reiseblog "bevandert" bekommt immer mehr Fans.

Was benötigt man, um Deutschland und die Heimat neu zu entdecken: Eine Kamera, einen Laptop und vor allem den richtigen Fokus auf die Dinge. Alisa Kriegesmann und Marina Stötzel haben diesen Blick und auch die Neugier, um ausgetretene Pfade zu verlassen. Mit ihrem Start-Up-Unternehmen mischen sie die Reisebranche auf und ihre Stories im Reiseblog „bevandert“ bekommen eine immer größere Fangemeinde. Dabei war dies nicht geplant und die Corona-Pandemie hat ihren Anteil, dass alles anders kam.

Alles im Blog

Die Zeiten der gedruckten und oft langweiligen Tourismus- und Reiseprospekte sind passé. Digitale Formate haben die Hochglanzkataloge abgelöst. Wer in diesem medialen Karpfenteich oben mitschwimmen will, muss aus der Masse herausragen. Alisa Kriegesmann (29) und Marina Stötzel (29) haben es geschafft. Mit einem Campingbus steuern sie deutsche Urlaubs- und Wanderregionen an und berichten in ihrem Reiseblog „bevandert“ über das was sie sehen, fühlen, erleben – Fakten, Zahlen, Eindrücke, Buntes, Nervendes, Historisches, Erklärendes…, vor allem Interessantes.

Alisa Kriegesmann und Marina Stötzel.

Flott bis witzig

Der Schreibstil der beiden studierten Tourismus-Fachfrauen ist flott, mal witzig und locker, die Inhalte authentisch. Viele qualitativ hochwertige Fotos dokumentieren ihre Texte, dazu gibt es Links für weitergehende Infos, etc. Alisa Kriegesmann: „Wir erzählen auch, wenn mal etwas schiefläuft.“ Aber grundsätzlich überwiegen die positiven Aussagen, Negatives wird erwähnt, aber ohne vernichtenden Verriss. Ihre Auftraggeber sind Touristik-Veranstalter aller Art, Reiseveranstalter, Fremdenverkehrsverbände, Hotels, Lobby- und Interessenverbände, die ein Interesse daran haben, ihre Region von den beiden Damen aus einem anderen Blickwinkel beschreiben zu lassen.

Hauptsache authentisch

Das klingt nach Auftragswerbung pur, ist es aber nicht. Das Credo der beiden Damen heißt: Keine Kampagne um jeden Preis. „Das Wichtigste ist, dass wir uns mit dem Auftrag identifizieren können“, so Marina Stötzel. Sonst bleibt der Campingbus, in dem sie im „Auftragsgebiet“ wohnen, zuhause in Kirchhundem stehen. Ist der Auftrag ok, starten die beiden für mehrere Tage ins Zielgebiet und machen ihren Job. Abgerechnet wird nach Tagessatz, die Bildrechte verbleiben beim Kunden. Die Blogerinnen sorgen anschließend dafür, dass ihr Reisebericht in digitalen und sozialen Medien größtmögliche Verbreitung findet.

Die beiden haben eigene Sticker entworfen.

Vanlife boomt

Dass die beiden ihr beengtes Wohnmobil vor Ort nicht gegen ein komfortables Hotelzimmer tauschen, das ihnen oft angeboten wird, hat mehrere Gründe. Der „Van“ - daher heißt der Blog auch „bevandert“ - ist zum einen ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, macht den Blog aber auch für die wachsende Zielgruppe der Wohnmobilisten interessanter. Marina Stötzel: „Immer mehr Leute machen heute Van-life“. Für diese, aber auch für alle anderen, stellen die beiden Blogerinnen mittwochs, am sogenannten „Vinovansday“, Weingüter vor.

Corona durchkreuzt Pläne

Wenn alles so gelaufen wäre wie geplant, dann würden die beiden Tourismusprofis, die einige Jahre im Allgäu bzw. in München zuhause waren, jetzt auf der griechischen Insel Samos für einen deutschen Sportreiseveranstalter arbeiten. Ende April sollte es losgehen, dann kam Corona. Die Pläne zerschlugen sich. Umdenken war angesagt, oder Warum nicht das Hobby zum Beruf machen? Während ihrer Allgäuer Zeit hatten sie schon viele Wanderungen unternommen, Bilder und Erlebnisse mit der Kamera festgehalten und als Blog auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht. Schon bald hatten sie eine Fangemeinde mit 1000 Followern aufgebaut. Die Idee war nun, dies zu professionalisieren und von der Position hinter der Kamera vor die Kamera zu wechseln.

Back to the roots

Im Alpenraum wären die Startchancen für ihr junges Start-Up-Unternehmen wegen der großen Konkurrenz lange nicht so gut gewesen wie in der alten Heimat Sauerland. Sie sind überzeugt, dass die deutschen Mittelgebirge im Schatten der touristischen Hotspots ein unerschöpfliches natürliches Potenzial haben, quasi ein Schatz, der noch gehoben werden muss. Sie beschlossen, sich mit ihrem Blog fortan auf diese Zielgruppe zu spezialisieren, unter dem Motto: Wir stauben die Mittelgebirge ab. Alisa Kriegesmann: "In den Alpen gibt es eine Riesenkonkurrenz als Reiseblogger, die Gebirge sind vollkommen überlaufen, aber in den Mittelgebirgen macht das bisher kaum einer. Im Fichtelgebirge ist man, wenn man will, den ganzen Tag allein unterwegs. Man kann hier auch 1500 Höhenmeter am Tag machen, aber das in Ruhe und nicht nur auf ausgetretenen Pfaden.“ Mittlerweile wohnen und arbeiten sie in einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus in Kirchhundem. Von hier starten sie zu ihren Aufträgen mit ihrem Campingbus in deutsche Landen.

Die Campingreise halten die beiden Frauen in Fotos wieder

Erfolgreicher Start

Die erste Bilanz des jungen Start-Ups fällt durchweg positiv aus. Alisa Kriegesmann: „Wir hätten nicht gedacht, dass es so gut läuft. Es war viel Arbeit, aber alles hat gut geklappt.“ Ihr Ziel ist noch bekannter zu werden und die Reichweite ihres Blogs zu erhöhen. Marina: „Wir stellen uns vor, dass unser Blog eine Plattform und eine Marke für Mittelgebirge wird.“ Ideen gibt es viele. Und Berge, die noch abgestaubt werden müssen, ebenso.

Persönliches

Die beiden Frauen kennen sich schon aus der Jugendzeit, besuchten beide das Gymnasium Maria Königin und jobbten zusammen im DB-Bistro im Bahnhof Altenhundem.

Alisa Kriegsmann machte an der TU Dortmund ihren Bachelor in Wirtschaftswissenschaften, bevor sie im Fünf Sterne-Hotel Sonnenalp in Ofterschwang (Allgäu) eine Ausbildung zur Restaurant-Fachfrau absolvierte. Dann zog es sie als Gastronomieleiterin (Food and Beverage Manager) zum renommierten Charles Hotel in München.

Marina Stötzel wechselte nach der Ausbildung zur Bankkaufrau bei der Volksbank in Olpe nach Kempten (Allgäu), wo sie von 2014 bis 2018 Tourismus-Management an der Hochschule für angewandte Wissenschaften studierte. Für einen Reiseveranstalter managte sie anschließend weltweite Wander- und Alpinreisen.

Die Hobbys der beiden Single-Frauen sind Trailrunning, Skifahren, Wandern, Skaten, „gerne auch mal schweißtreibend.“

Weitere Infos gibt es unter www.bevandert.com im Internet