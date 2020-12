Zaubershow per Zoom-Konferenz: Rische's geht neue Wege

Drolshagen. Live-Veranstaltungen sind verboten. Warum also nicht eine Zaubershow als Videokonferenz? "rische's" in Drolshagen wagt das Experiment.

Normalerweise tritt Zauberer Alexander Merk mit seiner Show in dieser Jahreszeit in Theatern sowie bei vielen geschäftlichen Events und Weihnachtsfeiern auf. Aufgrund der Auflagen für Live-Veranstaltungen finden jedoch die meisten Meetings und Events gerade online statt. Daher hat der Meistermagier nun speziell für die derzeitige Situation eine verblüffende und virtuelle Zaubershow entwickelt und präsentiert in Kooperation mit rische's Kleinkunstbühne Drolshagen am 10. Januar um 19 Uhr ein "rische's Spezial".

Dabei sitzt jeder in der ersten Reihe und erlebt verblüffende Zauberkunst, direkt und live. Die “Magische Online-Show” ist unterhaltsamer als Fernsehen und verblüffender als Netflix. Interaktiv und visuell bietet die Show den Teilnehmern am Bildschirm unerklärliche Wunder zum Lachen und Staunen. Die virtuelle Zaubershow von Alexander Merk wird in seinem Studio in Berlin live für die Zuschauer aufgeführt und kommt mit perfekt gemischtem Live-Bild direkt nach Hause auf den Monitor.

Die Show dauert ca. 45 Minuten und findet über die Videoplattform Zoom statt. Nach dem Ticketkauf erhält man einen Downloadlink zu einem digitalen Ticket mit allen weiteren Informationen und dem Passwort des Zoom-Meetings.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Leider kann ich die Corona-Pandemie nicht wegzaubern, aber ich hatte trotz Lockdown große Lust aufzutreten und Menschen zu verblüffen. Während einer Videokonferenz mit einem Fernseh-Redakteur und meinem Management kam mir die Idee: Warum wird diese Technik bisher nur für Meetings genutzt? Wenn mein Publikum nicht zu mir ins Theater kommen darf, dann muss ich eben mit dieser Technik zu den Leuten. Da war die Idee zur "Magischen Online-Show“ geboren.

Was war die größte Herausforderung bei der Entwicklung der Online Show?

Die Wochen im Proberaum waren schwer, aber zusammen mit meinem Team habe ich letztendlich Unmögliches möglich gemacht. Ich habe keine bestehende Show überarbeitet, sondern eine komplett neue Show für diese besondere Situation kreiert.

Wie ist das Feedback der bisherigen Zuschauer?

Zum Glück haben die Zuschauer genauso viel Spaß wie ich an der Show. Anders als beim Fernsehen oder bei Netflix kann ich als Akteur die Zuschauer daheim ja auch sehen und wir kommunizieren interaktiv miteinander. Das macht jede Show einmalig und es ist sehr schön zu sehen, wie oft nicht nur Einzelpersonen oder Paare, sondern ganze Gruppen und Familien daheim am Bildschirm sitzen und staunen. Das Feedback ist sehr gut und die leuchtenden Augen meiner Zuschauer sind mein Antrieb.

Ist es nicht merkwürdig so ohne Publikum zu zaubern?

Ja, das war am Anfang sehr ungewöhnlich. Bisher lebte das Genre Zauberkunst durch die Interaktion mit den Zuschauern. Sowohl im Publikum als auch auf der Bühne. Das ist jedoch derzeit durch die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln nicht möglich. Daher habe ich viel Zeit im Probenraum verbracht und die Online-Show komplett den aktuellen Bedingungen angepasst. Ich bin froh und glücklich, die Herausforderung gemeistert zu haben und dass diese neue Art der Show trotz der Distanz mein Publikum begeistert.

Was ist der Vorteil an dieser speziellen Art von Show?

Ich stehe nicht mehr im Stau auf dem Weg zu einem Auftritt und das Publikum muss keinen Parkplatz suchen (lacht). Das Besondere an dieser Show ist, dass wirklich jeder in der ersten Reihe sitzt und sich ganz persönlich von mir angesprochen fühlt. Die Show ist intimer als es in einem Theater möglich ist. Es fühlt sich für mich und das Publikum so an, als würde man in kleiner Runde gemütlich an einem Tisch sitzen und dem Zauberer mal ganz genau auf die Finger schauen. Trotz der eigentlichen Distanz fühlt sich diese virtuelle Show sehr nah an.

Wie komme ich an ein Ticket und was kostet es?

In Kooperation mit rische's Kleinkunstbühne spiele ich am Sonntag, 10. Januar, um 19 Uhr ein "rische's Spezial". Schaut einfach auf meiner Webseite www.alexander-merk.de vorbei, da gibt es Termine und da können Tickets gebucht werden. Das Ticket kostet 19 Euro. Wer mit Freunden oder Familie gemeinsam vor dem Computer die Show anschauen will, benötigt nur ein Ticket. Freut euch auf interaktive Zauberkunst bei der Ihr als virtuelles Publikum ordentlich mithelfen dürft. Klingt unmöglich? Soll es auch!