Würdinghausen: „Riesen-Sause“, wenn Corona überstanden ist

Würdinghausen. Schützenverein aus Würdinghausen beteiligt sich an der Aktion „WP Schützenhilfe“. Was die Ehrenamtler trotz Corona auf die Beine stellen:

Samstagabend, 20 Uhr. Allmählich wird es auf dem Schützenplatz in Würdinghausen dunkel. Und so langsam kommt Bewegung auf den Platz vor der Hundemtalhalle. Denn wie jeden Freitag und Samstag seit Anfang August bereiten die Vorstandsmitglieder des Schützenvereins den Platz für das „Würdinghauser Autokino“ vor.

Am vergangenen Samstag gibt es die vierte Auflage. Ab 22 Uhr flimmert der Film „Der Soldat James Ryan“ über die große Leinwand, die an einem großen Gerüst vor der Hundemtalhalle gespannt ist. Jetzt ist Halbzeit der Veranstaltung. Weiter geht es mit vier weiteren Aufführungen am letzten August- und am ersten September-Wochenende.

Schlag ins Kontor

„Die Organisation dafür ist zwar sehr aufwändig und mit hohen Kosten verbunden, aber wir möchten damit insbesondere die Würdinghauser ein wenig über das verschobene 750-jährige Dorfjubiläum hinwegtrösten. Aber auch allen anderen ein paar schöne Stunden in diesem Corona-Sommer bescheren“, sagt der Schützenvorsitzende Michael Richard. Das „Würdinghauser Autokino“ ist eines von mehreren Projekten, die der Schützenverein in diesem Jahr auf die Beine gestellt hat – und mit dem er sich beim Wettbewerb „WP Schützenhilfe“ präsentiert.

Natürlich fiel auch das Würdinghauser Schützenfest im Juni Corona zum Opfer. „So schnell kann es gehen. Das war schon ein Schlag ins Kontor“, atmet Michael Richard tief durch. „Wir haben uns aber trotz der Einnahmeausfälle dazu entschlossen, einige Investitionen in unsere Hundemtalhalle und auf dem Schützenplatz durchzuziehen.“ Zudem habe man überlegt, ein Herbstfest am 26. September zu veranstalten.

WP-Schützenhilfe Bei der WP-Schützenhilfe gibt insgesamt 10.000 Euro für die Vereine zu gewinnen. Je Kategorie (Konzept und Kommunikation) werden die ersten drei Plätze mit jeweils insgesamt 5000 Euro gefördert. Am heutigen Montag um 10 Uhr beginnt das Online-Voting. Zur Wahl stehen fast 30 Vereine, darunter aus dem Kreis Olpe neben Schützenverein Würdinghausen auch die Schützenbruderschaft St. Burchard Oedingen, der St.-Quirinius-Schützenverein Oberelspe, der Schützenverein Römershagen und der St-Sebastianus-Schützenverein Olpe. Die Abstimmung läuft bis zum 31. August. In dieser Zeit können sich auch weitere Vereine mit ihren Aktionen aus diesem Jahr anmelden. Die Abstimmung und alle weiteren Infos gibt es auf www.wp-schuetzenhilfe.de.

Richard: „Da die Corona-Maßnahmen aber bis zum 31. Oktober verlängert wurden, fällt auch das Herbstfest aus.“

Einkaufsservice gestartet

Was gab es sonst noch für Aktivitäten? „Zu Beginn der Corona-Pandemie haben wir einen Einkaufs-Service für hilfsbedürftige Mitmenschen eingerichtet, an dem sich über 20 Personen beteiligt haben.“ Wie jedes Jahr wurde auch in 2020 das Festwochenende durch das traditionelle Böllern vom BCD Donnerschlag Würdinghausen eröffnet. „Dazu haben wir ein virtuelles Schützenfest in Lego aufgebaut, das die wichtigsten Programmpunkte in Lego zeigt und wir haben die Videos zu den ursprünglich geplanten Zeiten im Festablauf im Web veröffentlicht“, erzählt Michael Richard.

Am Schützenfest-Samstag spielten die „Würdinghauser Musikanten“, unterstützt von vielen weiteren Musikern aus Vereinen der Nachbarorte, an verschiedenen Stellen im Ort zum Ständchen. „Sie trieben so vielen Leuten die Tränen in die Augen, aber auch ganz viel Schützenfest-Stimmung in die Herzen. Am Sonntagmorgen fand unsere Gefallenenehrung am Ehrenmal statt.“

Ein großes Versprechen

Michael Richard hofft nun, dass die Corona-Krise bald überstand ist: „Wenn wir zusammen die Corona-Pandemie wirklich besiegt haben und Schule, Arbeit und gesellschaftliches Leben wieder im Normalzustand sind, dann werden auch wir wieder voll durchstarten. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und halten uns mit Aktionen und Veranstaltungen zurück. Was sicher durchführbar, möglich und wünschenswert ist, werden wir durchführen, alles andere nicht. Und wenn Corona wirklich durch ist, dann gibt es eine Riesen-Sause. Versprochen!“