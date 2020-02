Konzert des Landespolizeiorchesters in der Hundemtalhalle in Würdinghausen.

Würdinghausen. Würdinghausen feiert sein 750-jähriges Bestehen – und das Landespolizeiorchester sorgt für einen würdigen Auftakt in das Jubiläumsjahr.

Würdinghausen: Landespolizeiorchester eröffnet Jubiläumsjahr

Mehr als 400 Besucher waren am Samstagabend in die Hundemtalhalle gekommen, um das Landespolizeiorchester NRW beim ersten Großevent anlässlich des 750-jährigen Bestehens des Ortes Würdinghausen zu hören. Das bedeutete, ausverkauftes Haus für das Benefizkonzert.

Michael Richard, den ersten Vorsitzenden des Schützenvereins, freute das in besonderer Weise. Denn nach 2017 ist dies der zweite Auftritt des Landespolizeiorchesters in Würdinghausen. Beim ersten Auftritt war die Zuschauerzahl nicht so berauschend, aber „diesmal haben wir eine standesgemäße Zahl an Zuhörern“, drückte Richard sichtliche Genugtuung aus. Dorfgemeinschaft und Schützenverein waren Veranstalter des Benefizkonzerts.

Erlös geht an Hospiz und Brustkrebs-Verein

Der stellvertretende Landrat Dietmar Meeser fand, dass ein Festkonzert den passenden Rahmen zum Auftakt dieses außergewöhnlichen Jubiläumsjahres bietet. Und die zahlreich gekommenen Musikinteressierten ließ Meeser wissen: „Sie schlagen mit ihrem Besuch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen wird Ihnen ein außergewöhnliches Konzerterlebnis geboten und zum anderen vermittelt Ihnen der Besuch das gute Gefühl, mit ihren Eintrittskarten zwei wichtige Einrichtungen im Kreis Olpe zu unterstützen, das St.-Elisabeth-Hospiz in Altenhundem und den Verein ,Kompetenz gegen Brustkrebs’.“

Ortsvorsteher Rainer Heitschötter, der als erster das Wort ergriff, rührte gleich die Werbetrommel, indem er als Vertreter der Dorfgemeinschaft zu den verschiedenen Veranstaltungen einlud.

Da Musik in der Luft lag, begann nach den drei Grußworten der musikalische Teil. Zum schwungvollen Auftakt des Programms ließen die 38 Musiker des Landespolizeiorchesters „Alla Hornpipe“ aus Händels „Wassermusik“ erklingen. Es handelt sich um einen charaktervollen Tanzsatz, der einst den englischen König Georg I. bei einer Lustfahrt auf der Themse begleitete.

Die Anmoderation der Stücke ließ sich der US-amerikanische Dirigent Scott Lawton nicht nehmen. Gleich zu Anfang macht er sein Empfinden deutlich: „Ich spüre, dass Sie fest entschlossen sind, einen schönen Abend zu erleben.“

Unterhaltsames und traditionelles Liedgut

Scott Lawton ließ an diesem Abend unterhaltsame und traditionelle Musikstücke durch seine Musiker erklingen. Zum umfangreichen Repertoire des LPO gehört auch das von Dirigent Lawton selbst komponierte Stück „Septenary Jubilee Ragtime“, welches ebenso, wie die von John Williams komponierte Filmmusik im US-amerikanischen Spielfilm „In einem fernen Land“ zum ersten Teil des Konzertprogramms gehörten. Bekannte Stück waren der „Florentiner Marsch“ und der „Flieger Marsch“ zum Ende des zweiten Konzertteils.

Die Mischung der ausgewählten Stücke war bestens gelungen. So versteht es sich von selbst, dass das Publikum das LPO nicht einfach so von der Bühne ziehen zu lassen. Stehende Ovationen sorgte für eine Zugabe, allerdings galt zunächst das Wort den Begünstigten.

Dr. Susanne Kost, Vorsitzende des Vereins „Kompetenz gegen Brustkrebs“, bedankte sich zunächst „für den wunderbaren Ohrenschmaus“. Sie machte deutlich, dass der Verein allen Krebskranken offen steht (auch Männern). Nach einem kleinen Ausschnitt aus der Arbeit des Vereins ging ihr großer Dank an die Dorfgemeinschaft, die den Verein mit der Hälfte des Erlöses unterstützt.

Erlöse aus Nikolausmarkt und Tannenbaum-Aktion gespendet

Die zweite Hälfte bekommt das Hospiz zur heiligen Elisabeth, deren Vorsitzender Pfarrer Heinrich Schmidt, zunächst den Genuss des Konzertes lobt, aber auch anerkennende Worte über die Polizei im Allgemeinen sprach, natürlich mit einbegriffen die „Polizei im Musikdienst“. Der Geistliche freut sich über die Spende, die dem Hospiz zugedacht ist, und zeigte sich zuversichtlich, dass die Einrichtung auf Sicht erweitert wird.

Für eine Überraschung sorgten Karl-Josef Cordes und Michael Wenzel (STG Würdinghausen und Brunnenverein), die noch Reinerlöse von 2300,56 Euro aus dem Nikolausmarkt und der Tannenbaum-Abholaktion zu vergeben hatten – ebenfalls zu gleichen Teilen an Hospiz und den Verein „Kompetenz gegen Brustkrebs“.