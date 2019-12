Würdinghausen feiert 2020 sein 750-jähriges Bestehen

Das erste Großevent anlässlich des 750-Jährigem Bestehens des Dorfes Würdinghausen wird ein Konzertabend zugunsten des St. Elisabeth Hospizes in Lennestadt-Altenhundem sowie des Vereins „Kompetenz gegen Brustkrebs“ sein am 8. Februar. Musikalisch gestaltet wird der Abend durch das Landespolizeiorchester (LPO) NRW.

Im neuen Jahr feiert der Ort Würdinghausen sein 750-jähriges Bestehen. Das erste Großevent wird ein Konzertabend am Samstag, 8. Februar, zugunsten des St. Elisabeth Hospizes in Altenhundem sowie des Vereins „Kompetenz gegen Brustkrebs“ sein.

Musikalisch gestaltet wird der Abend vom Landespolizeiorchester (LPO) NRW. Das LPO NRW ist auch Repräsentationsorchester der Landesregierung und der Polizei in NRW und besteht aus 45 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern. Die besondere Verbindung, die Musik ermöglicht, zeigt sich auch in der Zusammensetzung des Orchesters: Musiker und Musikerinnen aus inzwischen neun Nationen gehören dem Landespolizeiorchester NRW an.

Hoher Unterhaltungswert

Chef des Orchesters ist Dirigent Scott Lawton, der vom dem vielfach ausgezeichneten Gitarristen, Komponisten und Arrangeur Hans Steinmeier unterstützt wird. Das Publikum darf sich schon jetzt auf einen Abend mit hohem Unterhaltungswert und großer musikalischer Qualität freuen. „Wir freuen uns sehr, dass die Dorfgemeinschaft Würdinghausen mit dem Benefizkonzert des LPO NRW unseren Verein unterstützt“, sagt Susanne Kost vom Verein „Kompetenz gegen Brustkrebs“. Auch Pfarrer Heinrichs Schmidt, Vorsitzender des Hospizvereins, ist „dankbar, dass durch diese Veranstaltung der Blick auch auf unser St. Elisabeth-Hospiz gerichtet wird.“

Organisiert wird das Konzert von der Dorfgemeinschaft Würdinghausen in Kooperation mit dem Schützenverein Würdinghausen. Die Schirmherrschaft des Abends übernimmt Landrat Frank Beckehoff. Das Konzert beginnt um 19 Uhr; Einlass ist ab 18 Uhr.

Eintrittskarten für das Konzert (13 Euro) sind im Vorverkauf in der Volksbankfiliale Würdinghausen sowie bei den Vorstandsmitgliedern des Schützenvereins und den Mitgliedern der Dorfgemeinschaft erhältlich.

Info:

Im Rahmen des Ortsjubiläums findet im August ein großes Festwochenende statt. Dort ist eine Fotoausstellung mit historischen Aufnahmen rund um den Ort geplant. Nach der guten Resonanz nach dem ersten Aufruf im November wird den Dorfbewohnern am Sonntag, 12. Januar, von 15 bis 17 Uhr erneut die Möglichkeit gegeben, Bildmaterial zur Digitalisierung vorbei zu bringen. Treffpunkt ist wieder das Pfarrzentrum der katholischen Kirche in Würdinghausen. Gesucht werden beispielsweise Aufnahmen von Straßenzügen, Ortsansichten, traditionsreichen Häusern, dem Geschäftsleben oder auch von „Würdinghauser Originalen“.

Vor Ort digitalisiert

Das Bildmaterial wird direkt vor Ort digitalisiert und den Besitzern unmittelbar wieder ausgehändigt. Ältere oder gehbehinderte Bürger, die den Weg zum Pfarrzentrum nicht auf sich nehmen können, dennoch interessantes Material besitzen, können sich unter 02723/73663 bei Arnold Schulte melden. Der Ausschuss bittet erneut, sich rege an diesem Vorhaben zu beteiligen und bedankt sich bei allen Unterstützern für den guten Zulauf.