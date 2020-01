Karneval Wolfgang Bosbach in Olpe: So wird der Bürgerball der BGO

Olpe. Wenn die BGO in Olpe dieses Jahr zum Bürgerball lädt, wird Wolfgang Bosbach zum Ehrensenator ernannt. Alle Infos zu Programm und Tickets.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wolfgang Bosbach in Olpe: So wird der Bürgerball der BGO

Wenn die Bürgergesellschaft Olpe (BGO) mit großem Tross und viel Radau in die Stadthalle einmarschiert, geht es ran ans Bützen und Feiern. Am Samstag, 8. Februar, pünktlich um 19.11 Uhr ein Programm beginnen, bei dem ein Highlight das nächste jagt, versprechen die Organisatoren.

In diesem Jahr wird erneut ein Senator in den Kreis der Ehrensenatoren aufgenommen: Wolfgang Bosbach. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete ist auch dank seiner vielen Wortbeiträge zu diversen Themen in Radio und Fernsehen bekannt. Außerdem erhalten Thomas Bär, Erster Beigeordneter der Stadt Olpe, und Herbert Munschek, Geschäftsführer der MPC Munschek Process Consulting, an diesem Abend endlich den lang ersehnten Pannenschlag und ihr Senatspatent. Beide haben sich bereits zum Sessionsauftakt am 11. November bei der Senatorentaufe für den Senat mehr als würdig erwiesen.

Garde- und Showtanz der Grünen Funken

Neben den hauseigenen Grünen Funken mit Garde- und Showtanz und den Biggejungs traut sich auch in diesem Jahr wieder eine Abordnung des Vorstandes und ehemaligen Grünen Funken mit einem Auftritt auf die Bühne. Als weitere Top­acts konnten die beiden Organisatorinnen Melanie Bähr und Tanja Schulz das Tanzcorps Rheinmatrosen aus Köln, die Musikgruppe LA MÄNG aus Köln, den „Lümmel“ alias Christian Höffer aus Attendorn und das Männerballett Ihnetal gewinnen.

Darüber hinaus werden die Blauen Funken des KV Schönau-Altenwenden, die Biggesterne der KG Attendorn, die Franziskus-Showgarde aus Frenkhausen, die Funkengarde und Prinzengarde des TV Rönkhausen sowie die Showtanzabteilung des TV Wegeringhausen den Bürgerball mit einem Auftritt bereichern.

Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse

Einlass ist ab 18.11 Uhr. Karten gibt es unter www.bg-olpe.de für 15 Euro, Vereinsmitglieder zahlen 13 Euro. Für Kurzentschlossene gibt es Karten an der Abendkasse für 18 Euro. Um den Vorverkaufspreis zu erhalten, müssen die Karten im Voraus bezahlt werden. Es reicht nicht aus, die Karten zu bestellen und erst am Abend des Bürgerballs an der Kasse zu bezahlen. In diesem Fall fällt der Abendkassenpreis an.

Wunschplätze können bis Samstag, 1. Februar, mitgeteilt werden, zum Beispiel bei der Kartenbestellung im Bemerkungsfeld oder per Mail. Zu einem späteren Zeitpunkt können nur noch Restplätze vergeben werden. Schnell sein lohnt sich also, versichert die BGO.