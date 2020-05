Wohnungsbrand in Grevenbrück: Feuerwehr entdeckt tote Person

Die Feuerwehr wurde am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in Grevenbrück gerufen. Hier fanden die Einsatzkräfte eine völlig verbrannte Person.

Grevenbrück. Schrecklicher Fund in Grevenbrück: Die Feuerwehr der Stadt Lennestadt wird zu einem Wohnungsbrand gerufen und entdeckt eine verbrannte Person.

Die Feuerwehr der Stadt Lennestadt hat am Sonntagnachmittag eine verbrannte Person in einem Einfamilienhaus an der Dr. Paul-Müller-Straße in Grevenbrück entdeckt. Dorthin war die Löschgruppe aus Grevenbrück zu einem Wohnungsbrand gerufen worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen Mann, der vor dem Gebäude lag und nicht mehr ansprechbar war. Möglicherweise hatte er sich mit einem Sprung aus einem Fenster aus dem verqualmten Gebäude retten wollen.

Polizei übernimmt Ermittlungen

Parallel dazu gingen die Feuerwehrmänner in das stark verrauchte Haus hinein, wo sie schließlich die Leiche fanden. Ob es sich um eine weibliche oder männliche Leiche handelt, dazu konnte die Wehr am Sonntagabend noch keine Aussage machen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der offenbar schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst des Kreises Olpe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen an sich gezogen. Die Brandursache ist noch unklar.