Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wir sind doch bequem

Die Vorstellung hat Charme: Das Auto künftig an einer Mobilstation stehen lassen und von dort per Bus, Bahn, Fahrrad oder Car-Sharing zur Arbeit. Das spart zumindest Sprit und ist geselliger. Auf der anderen Seite ist das eigene Auto unser ständiger (und unverzichtbarer) Begleiter. Nicht nur, aber auch, weil es schlicht und ergreifend bequemer ist. Sind wir also tatsächlich bereit, den organisatorischen Mehraufwand in Kauf zu nehmen und uns umweltbewusster von A nach B zu bewegen? Sind wir bereit, auf das eigene Auto ganz oder zumindest teilweise zu verzichten? Ich habe meine Zweifel. Aus eigener Erfahrung. Wie geht es Ihnen?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite