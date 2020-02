Hohe Bracht. „Winterwonderland“an der Hohen Bracht - wenn auch nur für ein paar Stunden.

Verschneite Bäume und im Hintergrund bahnen sich die ersten Sonnenstrahlen ihren Weg durch den Morgennebel. Es gibt sie noch im Kreis Olpe, die Motive für ein bezauberndes Winterfoto, so wie am Freitagmorgen an der Hohen Bracht - nur nicht mehr so oft wie früher und meistens ist dieser wundervolle Anblick nach wenigen Stunden schon wieder Makulatur.

Samstag wieder Regen

Am Samstag soll es bei uns schon wieder mehr regnen als schneien. Übrigens: Das Restaurant im Aussichtsturm heißt jetzt wieder „Hohe Bracht“ und nicht mehr „588“, die alten Werbeschilder wurden am Freitagmorgen ausgetauscht.