Sicherheitsgefühl Wiederholte Brandstiftung: UCW will Ordnungsstreife in Olpe

Olpe. Nachdem die Realschule durch Brandstiftung massiv beschädigt wurde, fordert die UCW erneut, dass Olpe eine Ordnungsstreife bekommen soll.

Die UCW im Olper Stadtrat macht anlässlich des Realschulbrandes in einer Pressemitteilung auf ihren abgelehnten Antrag aufmerksam, die Stadt solle eine Ordnungsstreife zur dauerhaften Einrichtung machen.

Der stellvertretende Fraktionschef Andreas Zimmermann schreibt dazu unter anderem: „In letzter Zeit ist es durch Vandalismus öfters zu Bränden und Schäden am alten Bahnhof und den Gebäuden der ehemaligen Realschule gekommen. Die Ereignisse haben auch Auswirkungen auf das allgemeine Sicherheitsempfinden in der Stadt. Die UCW Olpe setzt sich seit längerem für die Einrichtung einer Ordnungsstreife als Außendienst des Ordnungsamtes ein, konnte die anderen Fraktionen im Rat der Stadt Olpe aber bisher nicht überzeugen.“

Seit einigen Jahren setzten andere Kommunen immer häufiger auf eigene uniformierte Vollzugskräfte zur allgemeinen Gefahrenabwehr bzw. zur Aufrechterhaltung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum. Zimmermann: „Die Übernahme von polizeilichen Aufgaben, z. B. im Sinne des Strafrechts, ist dabei ausgeschlossen.“

Aus Sicht der UCW Olpe gelte es, kurzfristig eine politische Diskussion über die Verbesserung der Sicherheit in Olpe zu führen.

Fragen an den Bürgermeister

Um die Diskussion anzustoßen, habe die UCW-Fraktion bereits am vor wenigen Tagen mehrere Fragen an Bürgermeister Peter Weber gestellt. Unter anderem: „Welche Schäden sind in den vergangenen Jahren an den Gebäuden (alter Bahnhof und Realschule) insgesamt entstanden und was waren die jeweiligen Ursachen für diese Schäden? Wie hoch sind die finanziellen Schäden? Wie wurden die Schäden abgewickelt? Inwieweit konnten und können Versicherungsleistungen oder andere Absicherungen in Anspruch genommen werden? Wie hoch ist der finanzielle Schaden für die Stadt Olpe nach Abzug der Kostenerstattung durch Dritte?

Viele Bürger halten die Schutzmaßnahmen für das historische Bahnhofsgebäude nicht für ausreichend. Welche Maßnahmen sind aufgrund der bisherigen Erfahrungen und neusten Entwicklungen für die Gebäude insgesamt und speziell zum Schutz der Bewohner des Bahnhofsgebäudes angedacht und wann werden diese umgesetzt?“