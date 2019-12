Neu-Listernohl. Aufbau-Team macht sich am Montagmittag an die Arbeit. In der Krippe der St. Augustinus-Kirche finden nicht nur Maria und Josef ihren Platz.

Wie die Weihnachtskrippe in Neu-Listernohl entsteht

Weihnachtskrippe und Weihnachtsbäume aufstellen, das stand am Montagnachmittag in der St. Augustinus-Kirche in Neu-Listernohl an. Zur gleichen Zeit probten die Messdiener mit Pastor Thomas Choinski, damit am Heiligabend alles reibungslos in der Christmette klappt. Ob das Aufstellen in dieser Kirche zum letzten Mal geschah, das kann derzeit keiner sagen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch im kommenden Jahr zu Weihnachten die Krippe hier noch einmal aufgestellt wird, äußerte sich sinngemäß Dechant Andreas Neuser am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion.

Kreis Olpe Glockenturm bleibt wohl erhalten Die Ausstattung der alten und jetzigen Neu-Listernohler Kirche ist eng mit dem Namen des Kölner Domkapitulars Alexander Schnütgen, der auch Ehrenbürger der Stadt Attendorn war, verbunden. Schnütgen starb im Jahre 1918 im alten Listernohl. Der von ihm gestiftete Hochaltar aus dem 18. Jahrhundert gehört zur Ausstattung im Altarraum der jetzigen Kirche und soll nach derzeitigen Planungsstand auch im neuen Kirchenbau untergebracht werden. Der Glockenturm bleibt ebenfalls erhalten. Die Orgel wird überholt und verkleinert in den Neubau integriert.

Bekanntlich soll die Kirche durch einen Neubau ersetzt werden. Bei einem Architektenwettbewerb holte das Architektenbüro „DEEN architects“ (Münster) mit seinem Entwurf den ersten Preis (wir berichteten ausführlich). Aus dem Gespräch mit Dechant Neuser ist zu schließen, dass vieles bei diesem Projekt noch in Bearbeitung ist und keinesfalls ein Abschlusstermin feststeht.

Podest im Altarraum verschraubt

Unabhängig davon machte sich das eingespielte Krippenaufbau-Team Montagmittag ans Werk. Zunächst wurde das Podest im Altarraum fachmännisch verschraubt und der Stall aufgebaut. Dann brachte Küsterin Monika Langenohl, die diese Aufgabe seit nunmehr 18 Jahren erledigt, das gewaschene und gebügelte Kleid, das dem Engel angezogen wurde, den man anschließend am Krippendach arretierte. Josef und Maria, ein Hirte mit Flöte und weitere drei Hirten, drei Schafe sowie Ochs und Esel holten die Helfer aus der Sakristei, wo die Figuren in Schränken aufbewahrt werden. Alles wurde am Podest verschraubt.

Um die Krippe herum stellte Jannick Rüsche die Weihnachtsbäume auf. Er hilft bereits seit dem Jahre 2000 mit, denn zu diesem Zeitpunkt kam sein Vater Dieter ins Helferteam. Um die Wiege wird Moos verteilt, ansonsten bedeckt Stroh das Podest. Zur Vervollständigung unseres Fotos legten die Helfer das Jesuskind in die Wiege.

Krippe in Neu-Listernohl: Pfarrer Wilfrid Müller bestellte die Krippenfiguren während seines Kuraufenthaltes vor über 50 Jahren. Foto: Privat

Offiziell wird dieses in der am Heiligenabend um 17 Uhr beginnenden Christmette durch Zelebrant Pastor Thomas Choinski in die Wiege gelegt. Aus der Historie geht hervor, dass der damalige Pfarrer Wilfrid Müller recht schnell, nach dem Umzug aus dem alten Listernohl ins neue Listernohl in den 60er Jahren, neue Krippenfiguren anschaffte. Der aus Sachsen gebürtige Pastor ließ die Krippenfiguren nach seinen ganz eigenen Vorstellungen extra anfertigen. Auch das Aufstellen der Krippenfiguren übernahm Pastor Müller damals selber. „Das musste alles millimetergenau stimmen“, erzählt uns ein Neu-Listernohler Bürger. Pfarrer Müller war im alten wie im neuen Listernohl zur damaligen Zeit eine Institution.

Aufbau des einzigen Zinnfiguren-Museums

In Bezug auf das katholische Leben im Dorf ging an ihm nichts vorbei. Er verbrachte sein ganzes Priesterleben in diesem Ort. Im Jahre 1951 trat er im alten Listernohl als Cooperator des damaligen Pfarrers Heinrich Gabriel seinen Dienst an. Das Dorf war damals gezeichnet durch den bevorstehenden Bau der Bittetalsperre, einem Bauverbot und der Resignation seiner Bewohner, die innerlich schon Abschied genommen hatten von ihrem Dorf. Bundesweit bekannt wurde Müller durch den Aufbau des in Deutschland einmaligen Zinnfiguren-Museums. Die Sammlung Müllers umfasste mehrere tausend Zinnfiguren, die der Geistliche während seiner Freizeit in seinem Pfarrhaus-Atelier mit Ölfarbe bemalte. Im Jahre 1997 starb Pastor Wilfrid Müller. Er wurde auf dem Neu-Listernohler Friedhof beigesetzt.