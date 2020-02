Als die Eltern ihren kleinen Holger während eines Spazierganges rufen, stutzen sie. Der Sechsjährige reagiert nicht. Nicht etwa wie ein Junge, der nicht folgen will, wie das bei Kindern schon mal vorkommt, sondern so, als ob er sie tatsächlich nicht hören würde. Holger Bohlmann, der in Kirchhundem aufwächst und unter zehn Geschwister aufwächst, ist Träger eines ganz seltenen Gen-Defekts. Vier der zehn Kinder der Bohlmanns tragen den gleichen Defekt in sich. Und eben dieses Handicap wirkt sich verheerend auf ihre Hörfähigkeit aus.

Kreis Olpe Jeden ersten Samstag im Monat Zum ersten Treffen der Selbsthilfegruppe „Die Ohrwürmer" war ein halbes Dutzend Betroffener bzw. Interessierte ins Alte Lyzeum nach Olpe gekommen. Gruppenleiter ist Holger Bohlmann, Email: www.ci-shg-olpe@civ-nrw.de. Weiterer Kontrakt und Infos: Petra Weinbrenner-Dorff, Tel.: 02761/2643.

Heute kann sich der mittlerweile 59-Jährige an seine Kindheit zwar mit einem Lächeln zurück erinnern. Einem Lächeln aber, dem das Ertragen müssen eines Schicksals innewohnt. Denn damals, als kleiner Junge, begann eine schwierige Lebensphase, die erst mit einer ganz wesentlichen technischen Innovation endete, der Entwicklung des sogenannten Cochlea Implantates. Mit Hilfe dieser medizintechnischen Errungenschaft und dem speziell darauf abgestimmten Hörgerätes kann Bohlmann hören. Zwar nicht so, wie Menschen mit einem normal ausgeprägten Gehör, aber so, dass er an fast allem teilhaben kann, was um ihn herum passiert und gesprochen wird.

Erfahrung weitergeben

Dass sich in den vielen Jahren seit dem Tag von damals, Mitte der 60-er Jahre, unglaublich viel ereignet hat rund um das Thema Hören, hat Bohlmann einen immensen Erfahrungsschatz beschert.

Wenn es ums Hören und das Implantat geht, ist er Experte aus Erfahrung. Und diese Erfahrung will der gelernte Tischler, der seit vielen Jahren im Kreis-Katasteramt arbeitet, weitergeben. Zum Nutzen all derer, die ebenfalls in irgendeiner Form das Handicap haben, nicht so hören zu können wie die Mehrheit ihrer Mitmenschen.

Deshalb hat er eine Selbsthilfegruppe gegründet, mit dem humorvollen Namen „Die Ohrwürmer“. Die Premiere hat die Gruppe schon hinter sich.

Zubehör: Die Hörgeräte, ein Akku und das Ladegerät. Foto: Josef Schmidt / WP

„Jeden ersten Samstag im Monat wollen wir uns treffen, um 15 Uhr im Alten Lyzeum in Olpe“, sagt Bohlmann, der die Gruppe leitet und an den sich alle am Thema Interessierten wenden können.

Um zu verstehen, wie stark ein Mensch durch schlechtes Hören oder gar Taubheit beeinflusst wird, gehen wir mit Bohlmann zurück in seine Kindheit: „Ab dem sechsten Lebensjahr nahm meine Hörfähigkeit Stück für Stück ab, eigentlich von Tag zu Tag. Mit zehn war ich völlig taub.“ Bei einer älteren Schwester hatte der Gendefekt bereits für den genau gleichen Verlauf gesorgt, später folgten zwei jüngere Geschwister. Alle anderen, auch die Eltern hören einwandfrei.

Bohlmann: „Bei allen Betroffenen in unserer Familie fing es im Alter von sechs Jahren an, ertaubt sind sie wie ich mit zehn.“ Ein Professor in Freiburg habe später einmal ein Genprofil aller zehn Geschwister angefertigt und genau aufgezeigt, an welcher Stelle bei allen vier Betroffenen das gleiche Gen betroffen sei. Bohlmann hat sein Schicksal akzeptiert: „Es ist ein unsagbar seltener Betriebsunfall der Natur.“

Bei allem Pech hebt Bohlmann in unserem Gespräch das Positive hervor: „Da ich nicht von Geburt an taub war, habe ich noch Sprechen gelernt. Das ist ganz wichtig.“

Ab dem 10. Lebensjahr taub

Der Grund: Bohlmanns Hörverlust hing nicht mit dem Defekt des Hörnervs zusammen, sondern die Sinneszellen in der Gehörschnecke starben Tag für Tag, Monat für Monat ab. Genau diese Konstellation machte es später möglich, das Cochlea Implantat erfolgreich einzusetzen.

Zunächst jedoch war der kleine Holger taub. Und machte durch, was alle tauben Menschen ertragen müssen. Bohlmann wählt einen Vergleich, um die gravierende Behinderung einzuordnen: „Blind sein, trennt von den Dingen, gehörlos sein, trennt von Menschen“ zitiert er den großen Philosophen Immanuel Kant und gibt ihm recht. „In der Schule hatte ich es nicht einfach. Förderschulen für Hörbehinderte gab es noch nicht. Da war nicht immer Verständnis da.“

Nachdem er sich durch alle Klassen gekämpft hatte, absolvierte er trotz seines Handicaps eine Lehre zum Tischler und schloss sie auch erfolgreich ab. Später folgte eine Reha-Maßnahme, zum Bauzeichner, Teilkonstruktion Hochbau, in Heidelberg. Für Bohlmann eine Erlösung: „Das waren Spezialisten. Ich hatte zum ersten Mal Lehrer, die sich mit unserem Handicap genau auskannten. Da bin ich richtig aufgeblüht.“

Das eingesetzte Cochlea-Implantat sitzt unter der Kopfhaut und erhält Signale vom Hörgerät. Foto: Josef Schmidt / WP

Eine Anstellung bekommt er dennoch nicht, Anfang der 80-er ist auf dem Bau nicht viel los, so dass er Glück hat, als ihm ein Angebot vom Kataster- und Vermessungsamt des Kreises gemacht wird. Erst als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, später ersetzt er einen älteren Kollegen, der in Rente geht: „Das war für mich wie ein Sechser im Lotto.“ Dort arbeitet Bohlmann heute noch. Und ist sehr zufrieden.

Erstes Implantat 1994

Das erste Implantat wird ihm 1994, im Alter von 34 Jahren eingesetzt, das zweite am anderen Ohr zehn Jahre später. Von 2012 bis 2017 absolviert Bohlmann noch eine Zusatzausbildung zum Staatlich geprüften Bautechniker.

Privat läuft ebenfalls alles im Grünen Bereich. Seit 27 Jahren wohnt er in Drolshagen, seit fast 35 Jahren ist er mit Ulrike, einer gebürtigen Hagenerin, verheiratet. Die drei Kinder sind 33, 31 und 27 Jahre alt. Und hören ausgezeichnet.

Bevor ich gehe, gibt mir Holger Bohlmann noch den Beweis mit auf den Weg, dass Hörprobleme einem nicht automatisch den Humor verhageln. Als ich ihm das Kompliment mache, dass wir fast gleich alt seien und er sich verdammt gut gehalten habe, grinst er übers ganze Gesicht: „Was Sie sich auch schon alles anhören mussten… .“